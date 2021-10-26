'Имидж позволяет': солист группы 'Ляпис Трубецкой' после драки в Полтаве обратился к фанатам. Видео

Украинский певец и автор песен Сергей Михалок, известный как фронтмен рок-группы "Ляпис Трубецкой", выпустил видео-обращение к своим фанатам. Артист объяснил, почему на концерте в Полтаве произошла драка и как развивались события после потасовки.

Свое видео он не считает оправданием, ведь не признает вину. Певец отметил, что обращается исключительно к фанатам группы "BRUTTO NOSTRA", а не к государственным органам и лидерам общественных мнений (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам исполнителя, он пригласил одного из зрителей на сцену, чтобы устроить музыкальный батл на гитарах, но слишком поздно понял, что гость переборщил с алкоголем.

Видео дня

"Я увидел пару пацанов, которые "залили сливу" и имитируют, что им скучно. Заметил у одного из них "швальку" и пригласил на музыкальную дуэль. Чувак вышел на сцену и начал говорить что-то грубое, а недалеко от меня стоял сын и дорогая аппаратура", – вспомнил рокер.

Артист считает, что образ имидж группы позволяет отвечать агрессией на агрессию, поэтому он ударил своего обидчика.

Михалок отметил, что после выступления приехала полиция, но у пострадавшего Юры не было никаких претензий к певцу. Он даже остался в зале, чтобы дослушать концерту и извиниться за свое поведение.

Напомним, что OBOZREVATEL сообщал о конфликте между фронтменом группы "BRUTTO NOSTRA" и слушателем на его концерте. В сеть попало видео потасовки мужчин, за которую исполнителя раскритиковали.