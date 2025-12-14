Собрались сотни людей: во Львове прощаются со Степаном Гигой. Фото, видео

Во Львове началось прощание с народным артистом Украины Степаном Гигой, который умер 12 декабря в 66 лет. Отдать последнюю дань уважения певцу пришли сотни людей – поклонники, коллеги, друзья и родные.

Видео дня

Прощание происходит в Гарнизонном храме Святых Апостолов Петра и Павла, как объявляли об этом ранее. Здание храма полностью заполнено людьми, многие из них держат в руках цветы и венки.

Около 16:00 к храму подъехал катафалк. После этого мужчины вынесли гроб, крест и портрет артиста, которые установили в здании для церемонии прощания.

Гроб поставили в центральной части храма среди моря цветов – преимущественно красных и белых роз. Посетители в здании не говорят ни звука, якобы пытаются не нарушить траур и траур.

Чин парастаса по народному артисту Украины запланирован ориентировочно до 19:00. В общем прощание в храме продлится до 23:00.

Степана Гигу похоронят в соответствии с его завещанием – на Лычаковском кладбище. Чин похорон запланирован на понедельник, 15 декабря, в 14:00 в том же храме. Ориентировочно в 15:00 на площади Рынок состоится общегородское прощание, после чего артиста похоронят на 75-м поле Лычаковского кладбища.

Напомним, 19 ноября стало известно, что Степан Гига попал в больницу и перенес срочное оперативное вмешательство. Его состояние оценивали как тяжелое, но стабильное. Официальных комментариев относительно диагноза семья и команда артиста не предоставляли. 12 декабря сердце народного артиста Украины остановилось.

Новость дополняется...

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!