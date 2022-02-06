Снимите это немедленно! Эпические модные провалы Кэрри Брэдшоу из "Секс в большом городе"

Татьяна Хаймович
Люди
7 минут
874
Снимите это немедленно! Эпические модные провалы Кэрри Брэдшоу из 'Секс в большом городе'

В далеком девяносто восьмом году, после выхода сериала "Секс и город", Сара Джессика Паркер благодаря своей героине Кэрри Брэдшоу в одночасье стала иконой стиля. А Патриша Филд, художница по костюмам этого сериала, признанной гуру моды. Ведь сам сериал прославился не благодаря сексу или живописным видам Нью-Йорка, а благодаря незабываемым нарядам главной героини. Особенно яркие образы поклонники сериала помнят до сих пор. Наряды главной героини Кэрри Брэдшоу копировали модницы по всему миру, но все же особенно активно – в Азии и СНГ.

А как выглядят эти аутфиты с высоты 2022 года? В честь воссоединения Кэрри, Миранды и Шарлотты в новом сезоне сериала "И просто так" поговорим о самых странных и откровенно провальных образах Кэрри Брэдшоу.

На самом деле настолько затейливо одетых женщин в Нью-Йорке или Париже можно увидеть разве что во время недели моды (и их цель – попасть в объектив фотокамер). Конечно, у главной героини сериала образы были очень разные. От элегантных классических до charity shop chic (этим стилем Патриша Филд в целом и знаменита). Оглядываясь назад на все шесть сезонов, можно вспомнить яркие и эффектные, но оторванные от жизни и в реальности неуместные образы. Как, например, парижский с муфтой, пачкой и босоножками или пышную юбку со шлейфом на рынке в Абу Даби. А были наряды настолько затрапезные, что дорогие аксессуары на Кэрри в сочетании с невнятными вещами казались крадеными. Другие вроде бы нормальные, но... странные.

Видео дня

Как образ с поясом на голом животе или юбка с хвостом из оборок. Множество странных, очень странных нарядов было в том сезоне, где создатели сериала старательно скрывали беременность Сары Джессики Паркер (ведь в сценарий интересное положение совсем не вписывалось), а также в следующем, где поначалу приходилось скрывать последствия беременности. Бессчетное количество раз на экране Кэрри Брэдшоу появлялась в бриджах и кепках, а также без бюстгальтера. И то, и другое не идет практически никому, и Сара Джессика Паркер не стала исключением. Но помимо перечисленного, были и такие образы, которые вызывают недоумение. Нет, не потому, что мода поменялась. Впрочем, судите сами – подробности в материале.

1. Розовый шарф выглядит так, словно первоклашка связал его на уроках труда из того, что было. Браслет в тон сделал тот же ребенок из того, что осталось от шарфа. Правда, у Кэрри не было детей. Племянников не было тоже.

Розовый шарф – еще один любимый аксессуар.

2. Это платье кукла Барби носила в 80-х, а Кэрри донашивает его в нулевых.

Пышные юбки как у куклы Барби.

3. Один из тех странных нарядов, которыми в пятом сезоне зрителя отвлекают от растущего живота Сары Джессики Паркер. Гигантский карман, свисающий на голую ногу из-под сатиновой блузы свободного кроя. Полупрозрачная блуза являет нам и округлившийся живот, и плохо подобранное белье.

В первом сезоне режиссеры скрывали беременность героини, но не совсем удачно.

4. А вот перчатки Майкла Джексона и черный плащ, одолженный то ли у Дэвида Коперфильда, то ли у подруги французского лейтенанта. И мини-версия плаща – в красном цвете. Видимо, ряженые пели колядки под окнами нашей героини и выбросили костюмы там же.

Мини-плащи и макро-пуховики – Керри любит удивлять.

5. В этом эпизоде Кэрри выглядит так, словно ее багаж был утерян при перелете, и она отоварилась на ближайшем стихийным рынке тем, что Бог послал. Например, фейковой Шанелью.

Розовый – один из любимых ее цветов.

6. Это розовое пальто напоминает аппликацию, наклеенную неумелыми детскими руками на фотографию тети Сары в модном журнале.

Героиня Сары Джессики Паркер любила яркие цвета.

7. Нет, это не костюмированная вечеринка, а Гаврошем Кэрри притворилась для того, чтобы выгулять собаку своего бойфренда.

Такие look'ы выглядят удивительно даже в Нью-Йорке.

8. Кстати, о выгуле собак. Блуза в деревенском стиле, синие спортивные микро-шорты и красные босоножки на шпильке – еще один наряд для прогулки с четвероногим другом и тайного свидания с любовником между делом.

Такие наряды выглядят удивительно не только для выгула собак.

9. Мужская белая рубашка на голом женском теле – красиво, сексуально и легитимно. Но наша героиня на полном серьезе в таком виде собиралась идти домой после того, как они с Бигом свалились в озеро в Центральном парке и ее платье промокло.

Фанаты Керри начали подражать этому образу.

10. Дедушкин шарф, жакет Людмилы Прокофьевны, юбка из ковра, лошадь... Да, на фото не видно, но сзади на волосах у Кэрри – резинка из натурального меха.

Этот образ Керри очень напоминает одежду из бабушкиного сундука.

11. Вот еще один не менее прекрасный образ: синие трусы, рябой топ, коричневая кепка, черный лапсердак хасида, леопардовые босоножки, газеты, цветы, багет. Я его слепила, из того, что было. Скульптор я так себе...

Даже в современном мире этот образ поняли бы не все.

12. Здесь Кэрри выглядит так, словно только что прибарахлилась в секонде, а целью было хоть чем-то прикрыть наготу. Бюстгальтеры, видимо, не подвезли, вместо майки нечто недошито-перешитое, а для чего нужен безвкусный пояс – не вполне понятно. Зато на шее – украшение Hermès.

Иногда Керри выглядела так, будто вышла из комиссионного магазина.

13. Упала в коробку с карнавальными костюмами? Была на два часа заперта в костюмерной уездного ТЮЗа и от скуки наряжалась в темноте наощупь?

Образы Керри часто напоминали карнавальные костюмы.

14. Атавизм в виде шубы из натурального меха, которая легким движением руки превращалась в полушубок, Кэрри пронесла через весь сериал до самой полнометражный ленты. Образы – один другого краше. Например, красные клетчатые штаны, розовая рубашка, на шубе – огромный тряпичный цветок (видимо, из той же костюмерной ТЮЗа). Или вот: шуба в сочетании с ультра-мини-юбкой и розовыми сапогами из питона (напевает: "Я вышла на Пикадилли"). Вот образ под названием "я надела все лучшее (зачеркнуто) сразу". Просто все, что нашла в шкафу. И шубу. А вот наша героиня в шубе поверх пижамы, в блестящем тюрбане и с микро-сумочкой, усыпанной стразами, на каблуках мчит сквозь непогоду и нью-йоркские пробки к своей подруге встречать вдвоем Новый год перед телевизором. Ну, главное, что бусики надеть не забыла.

Шубы из искусственного меха на летнюю одежду.

15. На основании этого наряда можно писать целые философско-культорологические исследования. Кэрри точно ребенок, рожденный поколением хиппи: отсюда бандана. Белую обувь в Штатах традиционно можно носить до праздника урожая (первый понедельник сентября), поэтому в зависимости от выхода серии она или за, или против традиции. Платье – классика выпускных нарядов времен, когда она сама заканчивала школу. Возможно, незакрытый гештальт (не хватило денег на платье, не была на собственном выпускном). Брошь и цепь – стремление попасть в высший класс и касту celebrity одновременно. Броши всегда носили мамы богатых мальчиков и девочки из хороших семей, а цепи – звезды рэп-культуры. Хотя вряд ли Патриша Филд вкладывала в этот наряд так много. Скорее всего, очередной charity shop chic.

Может показаться, что Керри нравится стиль хиппи.

Что ж, с нетерпением ждем, какие "нарядные" сюрпризы принесет нам сериал на этот раз. Выводы, которые можно сделать уже: Кэрри освоила стиль сумасшедшей старушки a la russe.

Секс в большом городекадры из фильмафильмМодаСара Джессика Паркер