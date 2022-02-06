Снимите это немедленно! Эпические модные провалы Кэрри Брэдшоу из 'Секс в большом городе'

В далеком девяносто восьмом году, после выхода сериала "Секс и город", Сара Джессика Паркер благодаря своей героине Кэрри Брэдшоу в одночасье стала иконой стиля. А Патриша Филд, художница по костюмам этого сериала, признанной гуру моды. Ведь сам сериал прославился не благодаря сексу или живописным видам Нью-Йорка, а благодаря незабываемым нарядам главной героини. Особенно яркие образы поклонники сериала помнят до сих пор. Наряды главной героини Кэрри Брэдшоу копировали модницы по всему миру, но все же особенно активно – в Азии и СНГ.

А как выглядят эти аутфиты с высоты 2022 года? В честь воссоединения Кэрри, Миранды и Шарлотты в новом сезоне сериала "И просто так" поговорим о самых странных и откровенно провальных образах Кэрри Брэдшоу.

На самом деле настолько затейливо одетых женщин в Нью-Йорке или Париже можно увидеть разве что во время недели моды (и их цель – попасть в объектив фотокамер). Конечно, у главной героини сериала образы были очень разные. От элегантных классических до charity shop chic (этим стилем Патриша Филд в целом и знаменита). Оглядываясь назад на все шесть сезонов, можно вспомнить яркие и эффектные, но оторванные от жизни и в реальности неуместные образы. Как, например, парижский с муфтой, пачкой и босоножками или пышную юбку со шлейфом на рынке в Абу Даби. А были наряды настолько затрапезные, что дорогие аксессуары на Кэрри в сочетании с невнятными вещами казались крадеными. Другие вроде бы нормальные, но... странные.

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Как образ с поясом на голом животе или юбка с хвостом из оборок. Множество странных, очень странных нарядов было в том сезоне, где создатели сериала старательно скрывали беременность Сары Джессики Паркер (ведь в сценарий интересное положение совсем не вписывалось), а также в следующем, где поначалу приходилось скрывать последствия беременности. Бессчетное количество раз на экране Кэрри Брэдшоу появлялась в бриджах и кепках, а также без бюстгальтера. И то, и другое не идет практически никому, и Сара Джессика Паркер не стала исключением. Но помимо перечисленного, были и такие образы, которые вызывают недоумение. Нет, не потому, что мода поменялась. Впрочем, судите сами – подробности в материале.

1. Розовый шарф выглядит так, словно первоклашка связал его на уроках труда из того, что было. Браслет в тон сделал тот же ребенок из того, что осталось от шарфа. Правда, у Кэрри не было детей. Племянников не было тоже.

2. Это платье кукла Барби носила в 80-х, а Кэрри донашивает его в нулевых.

3. Один из тех странных нарядов, которыми в пятом сезоне зрителя отвлекают от растущего живота Сары Джессики Паркер. Гигантский карман, свисающий на голую ногу из-под сатиновой блузы свободного кроя. Полупрозрачная блуза являет нам и округлившийся живот, и плохо подобранное белье.

4. А вот перчатки Майкла Джексона и черный плащ, одолженный то ли у Дэвида Коперфильда, то ли у подруги французского лейтенанта. И мини-версия плаща – в красном цвете. Видимо, ряженые пели колядки под окнами нашей героини и выбросили костюмы там же.

5. В этом эпизоде Кэрри выглядит так, словно ее багаж был утерян при перелете, и она отоварилась на ближайшем стихийным рынке тем, что Бог послал. Например, фейковой Шанелью.

6. Это розовое пальто напоминает аппликацию, наклеенную неумелыми детскими руками на фотографию тети Сары в модном журнале.

7. Нет, это не костюмированная вечеринка, а Гаврошем Кэрри притворилась для того, чтобы выгулять собаку своего бойфренда.

8. Кстати, о выгуле собак. Блуза в деревенском стиле, синие спортивные микро-шорты и красные босоножки на шпильке – еще один наряд для прогулки с четвероногим другом и тайного свидания с любовником между делом.

9. Мужская белая рубашка на голом женском теле – красиво, сексуально и легитимно. Но наша героиня на полном серьезе в таком виде собиралась идти домой после того, как они с Бигом свалились в озеро в Центральном парке и ее платье промокло.

10. Дедушкин шарф, жакет Людмилы Прокофьевны, юбка из ковра, лошадь... Да, на фото не видно, но сзади на волосах у Кэрри – резинка из натурального меха.

11. Вот еще один не менее прекрасный образ: синие трусы, рябой топ, коричневая кепка, черный лапсердак хасида, леопардовые босоножки, газеты, цветы, багет. Я его слепила, из того, что было. Скульптор я так себе...

12. Здесь Кэрри выглядит так, словно только что прибарахлилась в секонде, а целью было хоть чем-то прикрыть наготу. Бюстгальтеры, видимо, не подвезли, вместо майки нечто недошито-перешитое, а для чего нужен безвкусный пояс – не вполне понятно. Зато на шее – украшение Hermès.

13. Упала в коробку с карнавальными костюмами? Была на два часа заперта в костюмерной уездного ТЮЗа и от скуки наряжалась в темноте наощупь?

14. Атавизм в виде шубы из натурального меха, которая легким движением руки превращалась в полушубок, Кэрри пронесла через весь сериал до самой полнометражный ленты. Образы – один другого краше. Например, красные клетчатые штаны, розовая рубашка, на шубе – огромный тряпичный цветок (видимо, из той же костюмерной ТЮЗа). Или вот: шуба в сочетании с ультра-мини-юбкой и розовыми сапогами из питона (напевает: "Я вышла на Пикадилли"). Вот образ под названием "я надела все лучшее (зачеркнуто) сразу". Просто все, что нашла в шкафу. И шубу. А вот наша героиня в шубе поверх пижамы, в блестящем тюрбане и с микро-сумочкой, усыпанной стразами, на каблуках мчит сквозь непогоду и нью-йоркские пробки к своей подруге встречать вдвоем Новый год перед телевизором. Ну, главное, что бусики надеть не забыла.

15. На основании этого наряда можно писать целые философско-культорологические исследования. Кэрри точно ребенок, рожденный поколением хиппи: отсюда бандана. Белую обувь в Штатах традиционно можно носить до праздника урожая (первый понедельник сентября), поэтому в зависимости от выхода серии она или за, или против традиции. Платье – классика выпускных нарядов времен, когда она сама заканчивала школу. Возможно, незакрытый гештальт (не хватило денег на платье, не была на собственном выпускном). Брошь и цепь – стремление попасть в высший класс и касту celebrity одновременно. Броши всегда носили мамы богатых мальчиков и девочки из хороших семей, а цепи – звезды рэп-культуры. Хотя вряд ли Патриша Филд вкладывала в этот наряд так много. Скорее всего, очередной charity shop chic.

Что ж, с нетерпением ждем, какие "нарядные" сюрпризы принесет нам сериал на этот раз. Выводы, которые можно сделать уже: Кэрри освоила стиль сумасшедшей старушки a la russe.