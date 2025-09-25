Снимал унизительные видео с проститутками: в Таиланде задержали российского блогера, который занимался любовью в кузове пикапа на ходу

Полиция Таиланда задержала 23-летнего российского трэш-блогера Георгия Дзугкоева за нарушение общественного порядка. Мужчина занялся сексом с проституткой в кузове пикапа, а все возмутительное действо снял на видео, что в результате попало в правоохранительные органы страны.

Видео дня

Инцидент произошел поздно вечером в среду, 24 сентября, на одной из дорог города Пхукет. Соответствующая информация появилась на сайте издания The Thaiger.

Следователи установили личность нарушителя и обнаружили, что он приобрел билет на авиарейс из Пхукета в Бангкок на 25 сентября. Правоохранители арестовали Дзугкоева по прибытии в аэропорт, провели допрос и направили в полицейский участок. Блогеру может грозить штраф в размере 5000 бат (около 6 500 грн).

Полиция Пхукета дала рекомендацию миграционному бюро аннулировать визу Георгия Дзугкоева и внести его в "черный список" лиц, которым запрещен въезд в Таиланд. Кроме того, в стране считают, что такая возмутительная деятельность россиянина не только оскорбляет тайский народ и культуру, но и вредит имиджу государства.

После задержания Георгия Дзугкоева могут депортировать в Россию, но и там его вряд ли встретят с широкими объятиями. Дело в том, что контент блогера построен на провокационных роликах, где он оскорбляет российских пенсионеров. Главной героиней большинства его аморальных видео является женщина по имени Роза, с которой они играют в "любовь". Следственный комитет РФ начал проверку деятельности Дзугкоева, из-за чего он сбежал за границу.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что российская блогерша отправила мужчину на "СВО" и рассказала о выгодах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!