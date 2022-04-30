Смольянинов вступился за россиян-молчунов: Украине это не поможет, а от них и следа не останется за 'нет войне'

Популярный российский актер Артур Смольянинов, которого зрители знают по фильму "9 рота", оправдал простых россиян, которые не выступают против войны в Украине тем, что они потеряют все в своей жизни. По его словами, стоит обычному человеку в России написать "нет войне" и от него следа не останется.

"А у него ипотека и трое детей, он обычный инженер или айтишник. Как поможет Украине или остановке этой бойни то, что он выскажется публично? А это лишит его всего", – сказал Смольянинов в интервью журналистке Екатерине Гордеевой на ее YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Актер убежден, что простые россияне правильно делают, что чувствуют страх, но от них не нужно отрекаться из-за этого.

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"Он боится. И правильно делает. Масштаб катастрофы такой, что ее уже не остановишь постиком в Instagram. Не нужно от этих людей отрекаться. Мы такие, у нас других не будет. Здесь нет героев", – указал он.

Смольянинов добавил, что героизм по своей сути в России является аномалией, поэтому так много людей цепляются за героев и верят им.

"Много сейчас есть людей, которые говорят, находясь здесь? Не там, где безопасно, относительно. Можно по пальцах одной руки пересчитать: Венедиктов, Муратов, Шульман была, уехала. Ну Цыганов. Навальный, но он сидит. Юдин, Ахиджакова. Кончается список. Это еще люди публичные, они тоже чувствуют страх, но у них есть подушка безопасности. Успокоительное в лице тех людей, которые поддерживают", – отметил актер.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Смольянинов поддержал Украину и осудил развязанную Россией полномасштабную войну. По словам артиста, в детстве он часто бывал в Киеве, где у него жили бабушка и дедушка, а летом отдыхал в Закарпатье, где учил украинский язык.