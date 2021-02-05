Смешная фраза Тины Кароль стала мемом в сети. Видео

Известная украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками видео, которое стало очень популярным в сети. Так, многие знаменитости и фанаты стали записывать пародии на артистку.

Соответствующий ролик Кароль опубликовала на своей странице в TikTok. Она решила запустить целый челлендж, к которому уже присоединились MONATIK, Надя Дорофеева и другие звезды (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Как стало известно, на видео Кароль показывает себя и говорит: "А куда я пришла? Ла-ла-ла. Стерегись", а во время этого она мило смеется.

Ролик стал популярным в сети, и пользователи стали активно пародировать певицу. Так, Monatik записал подобное видео на съемках шоу "Голос країни-11".

Затем к челленджу присоединилась Надя Дорофеева. Она спародировала Кароль, а в конце ролика также появился Владимир Дантес.

Кроме того, подобное видео записала российская певица, блогер Миа Бойко, а также популярный тиктокер Владислав, известный под ником ledboy1.

Тина Кароль – украинская певица, актриса и телеведущая. Народная артистка Украины. Тренер вокального шоу "Голос країни" и ведущая проекта "Танці з зірками".

Как сообщал OBOZREVATEL, пользователи TikTok запустили новый опасный челлендж. Блогеры делают свои зубы ровнее с помощью пилочки для ногтей и снимают это на видео.