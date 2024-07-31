Слезы, ненависть и разочарование. Звезды отреагировали на одну из самых массовых атак на Киев за время войны

В ночь на 31 июля РФ запустила против Украины 89 "Шахедов" и одну управляемую авиационную ракету Х-59, что стало одной из самых массированных воздушных атак оккупационных войск на столицу за время войны. Тревога на Киевщине и в других областях продолжалась около 7 часов, а украинские звезды за это время вышли на связь с подписчиками, чтобы подбодрить их и поделиться эмоциями.

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Атака оккупантов вызвала у них слезы, ненависть и разочарование. OBOZ.UA собрал реакции некоторых знаменитостей.

Певица Тина Кароль намекнула, что поспать в эту ночь ей не удалось. Она поблагодарила защитников украинского неба за сбитие всех воздушных целей.

Чемпионка мира по танцам на пилоне Наталья Татаринцева-Кот с новорожденным ребенком также прокомментировала "взрывную ночь". Как бы сложно не было, молодая мама подчеркнула, что они все смогут и выдержат ради детей.

Вспомнил о маленьких украинцах и ведущий Григорий Решетник. Он подчеркнул, что говорить о перемирии слишком рано, а единственный выход для Украины – сплоченно и преданно бороться за свою независимость.

Танцовщица Анастасия Приходько тоже не спала. Она назвала россиян "убл*дками", а минувшую ночь "шахедобессеем". Под утро слов звезде не хватило, поэтому она эмоджи показала России средний палец.

Ведущая Маша Ефросинина с сыном Александром не смогли вовремя лечь спать из-за атаки "Шахедами", а актриса Ирина Сопонару поблагодарила Силы обороны за сбитие 89 БПЛА.

Злата Огневич поделилась с подписчиками, что и для нее эта ночь была нелегкой.

Ранее OBOZ.UA писал, что в ночь на 29 июля силы ПВО сбили 9 из 10 российских дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. Враг запускал их в основном по югу, а еще атаковал авиаракетой, которая тоже была уничтожена.

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