Слепаков "прогнулся" перед Путиным, раскритиковав в новом стихотворении протесты в РФ

Российский юморист и продюсер Семен Слепаков написал стих о протестах в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального и нарвался на шквал критики.

Соответствующее сочинение он опубликовал на личной странице в Instagram. В нем Слепаков раскритиковал действия протестующих во время акций 23 января, вспомнив о нападении демонстрантов на силовиков и ряд других моментов.

Далее приводим текст стихотворения на языке оригинала:

Добрые блюстители

Легитимных мер

Глаз сожгли водителю

За номер "а эм эр".

Путинского прихвостня

Снявши со столба,

Сапогами пиздила

Добрая толпа.

И за либеральи

Ценности свои

По ебалу дали

Парню из ГАИ.

На "прикольный" митинг

Звали ребятню -

Детки, приходите

Прогонять гэбню!

Это будет весело!

Это будет класс!

Может, даже месиво

Сделают из вас!..

Крыли всех хуями,

Кто добра был чужд,

Мол, сгноим вас в яме

Ради добрых нужд!

Будет вам наука,

Мы не Лев Толстой!

На дороге, сука,

У добра не стой!

Жопою на вилы

Зло надеть пора!

Есть на это силы,

Братцы, у добра!...

Так со злом сражалось

Милое добро,

Позабыв про жалость,

Очерствив нутро.

Храбро, беззаветно,

И во вкус вошло

Так, что незаметно

Стало злей, чем зло.

Пользователи соцсети бурно отреагировали на новое стихотворение Слепакова. Они раскритиковали юмориста за провластную позицию.

"Понимаете, Семен: кремлевский темник в стихах – это все равно кремлевский темник. Пахнет тем же самым г*вном. Но в стихах", "Как вы так успеваете переобуваться быстро?", "Как же я люблю это время, когда все снимают маски, и видно, кто есть кто", "Притча о том, как пахнут деньги", "Вот это с*снул Путину, а потом проглотил", – написали люди.

Как сообщалOBOZREVATEL, ранее Семен Слепаков записал саркастическую песню о коронавирусе. Композицию под названием "Вирусная" он сыграл вместе с целым ансамблем, который подпевал ему по видеосвязи.