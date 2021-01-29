Слепаков "прогнулся" перед Путиным, раскритиковав в новом стихотворении протесты в РФ
Российский юморист и продюсер Семен Слепаков написал стих о протестах в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального и нарвался на шквал критики.
Соответствующее сочинение он опубликовал на личной странице в Instagram. В нем Слепаков раскритиковал действия протестующих во время акций 23 января, вспомнив о нападении демонстрантов на силовиков и ряд других моментов.
Далее приводим текст стихотворения на языке оригинала:
Добрые блюстители
Легитимных мер
Глаз сожгли водителю
За номер "а эм эр".
Путинского прихвостня
Снявши со столба,
Сапогами пиздила
Добрая толпа.
И за либеральи
Ценности свои
По ебалу дали
Парню из ГАИ.
На "прикольный" митинг
Звали ребятню -
Детки, приходите
Прогонять гэбню!
Это будет весело!
Это будет класс!
Может, даже месиво
Сделают из вас!..
Крыли всех хуями,
Кто добра был чужд,
Мол, сгноим вас в яме
Ради добрых нужд!
Будет вам наука,
Мы не Лев Толстой!
На дороге, сука,
У добра не стой!
Жопою на вилы
Зло надеть пора!
Есть на это силы,
Братцы, у добра!...
Так со злом сражалось
Милое добро,
Позабыв про жалость,
Очерствив нутро.
Храбро, беззаветно,
И во вкус вошло
Так, что незаметно
Стало злей, чем зло.
Пользователи соцсети бурно отреагировали на новое стихотворение Слепакова. Они раскритиковали юмориста за провластную позицию.
"Понимаете, Семен: кремлевский темник в стихах – это все равно кремлевский темник. Пахнет тем же самым г*вном. Но в стихах", "Как вы так успеваете переобуваться быстро?", "Как же я люблю это время, когда все снимают маски, и видно, кто есть кто", "Притча о том, как пахнут деньги", "Вот это с*снул Путину, а потом проглотил", – написали люди.
Как сообщалOBOZREVATEL, ранее Семен Слепаков записал саркастическую песню о коронавирусе. Композицию под названием "Вирусная" он сыграл вместе с целым ансамблем, который подпевал ему по видеосвязи.