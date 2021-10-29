Слава Каминская похвасталась результатами похудения. Видео

Известная украинская певица Слава Каминская, которая сейчас активно пытается сбросить вес, похвасталась своими результатами. Знаменитость заявила, что сбросила уже 7 килограмм из 10 запланированных.

Соответствующее признание она сделала в программе "Зірковий шлях", которая выходит телеканале "Украина". "Я просто поправилась очень сильно. Я взяла себя в руки и подумала, что если не сейчас, то ходить мне бабищей до конца дней, поэтому приходится заниматься", – сказала певица (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Слава добавила, что все ее друзья сейчас стали также активно заниматься спортом, поскольку хотят с ней общаться.

Видео дня

"Все мои друзья, которые "алкоголики-тунеядцы", теперь занимаются спортом, потому что я не состовля им компанию. Я говорю: "Мне с вами делать нечего. Когда я пью чай, вы пьете виски, значит нам с вами не по пути". Поэтому теперь все пьют чай, потому что все хотят со мной общаться", – сказала Каминская.

К слову, Слава уже делилась секретами похудения. Несколько лет назад певца рассказывала об опыте интервального голодания своей матери, который она также попробовала. Она отметила, что тогда ее мама скинула 5 кг за месяц благодаря правильной интервальной диете.

"Существуют различные варианты интервалов 16/8, 14/10, 24/0, но суть одна: в один промежуток можно есть все, что захочется, в другой – нельзя ничего, кроме питья", – писала Слава в Instagram.

Коротко о знаменитости:

Слава Каминская – певица, участница женской группы "НеАнгелы". Родилась в 1984 году в Одессе. Обучилась на преподавателя по вокалу в КНУ культуры и искусства. Участвовала в реалити "Остров искушений" (2005) и телепроекте "Народный артист". Была замужем за бизнесменом по имени Евгений, а с 2014 по 2019 года состояла в браке с пластическим хирургом Эдгаром Каминским. Слава воспитывает сына Леонарда и дочь Лауру.

Видео можно посмотреть по ссылке тут.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Слава Каминская пожаловалась, что после заражения коронавирусом "начинает превращаться в шарпея". Такую неожиданную реакцию при COVID-19 дали инъекции красоты.