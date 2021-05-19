Скороход пришла в Раду в длинном изумрудном платье и нарвалась на критику в сети. Фото
Народный депутат от группы "За майбутнє" Анна Скороход пришла в Верховную Раду в неожиданном для всех образе – длинном наряде изумрудного цвета. Свой аутфит она дополнила стильной прической и украшениями.
Соответствующее фото опубликовал фотограф Ян Доброносов на странице в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Отметим, что не все пользователи сети оценили лук нардепа.
Так, для выхода в свет Скороход выбрала длинное атласное платье изумрудного оттенка, которое выделялось разрезом в области ног. Свой образ депутат завершила аккуратной прической в виде двух колосков, сережками и бордовым рюкзаком.
Пользователи сразу же отреагировали на лук Скороход и в результате не оценили его. Множество раскритиковали образ нардепа.
"Драпированная асимметрия в дресс-коде в нашем парламенте норм. Наверное, после работы сразу на вечеринку в клуб", "Она, наверное, до сих пор не поняла, где находится", "Она вообще понимает, что пришла на работу, а не на вечеринку?", "Драпировка оперной дивы", – пишут люди в сети.
Анна Скороход – украинский правозащитник, общественный деятель. Народный депутат Украины IX созыва. Известная своей резонансной политикой в Верховной Раде Украины, в частности, блокировкой закона про уменьшения "зеленого" тарифа.
Напомним, ранее Скороход пришла в Верховную Раду в необычном пиджаке. На нем был вышит дракон и украинский парламент. Позже она рассказала, что делала на заказ жакет. По ее словам, принт во многих культурах мира символизирует мощную силу, мудрость и знания.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее народный депутат Верховной рады Украины IX созыва Лариса Билозир появилась на публике в рубашке от Dior, стоимость которой составляет 1738 долларов (около 50 тысяч гривен).
А парламентарий от "Слуги народа" Ирина Борзова пришла в Раду в наряде от итальянского бренда Dolce&Gabbana, стоимость которого со скидкой составляет 595 евро (более 20 тысяч гривен).