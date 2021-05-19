Скороход пришла в Раду в длинном изумрудном платье и нарвалась на критику в сети. Фото

Народный депутат от группы "За майбутнє" Анна Скороход пришла в Верховную Раду в неожиданном для всех образе – длинном наряде изумрудного цвета. Свой аутфит она дополнила стильной прической и украшениями.

Соответствующее фото опубликовал фотограф Ян Доброносов на странице в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Отметим, что не все пользователи сети оценили лук нардепа.

Так, для выхода в свет Скороход выбрала длинное атласное платье изумрудного оттенка, которое выделялось разрезом в области ног. Свой образ депутат завершила аккуратной прической в виде двух колосков, сережками и бордовым рюкзаком.

Пользователи сразу же отреагировали на лук Скороход и в результате не оценили его. Множество раскритиковали образ нардепа.

"Драпированная асимметрия в дресс-коде в нашем парламенте норм. Наверное, после работы сразу на вечеринку в клуб", "Она, наверное, до сих пор не поняла, где находится", "Она вообще понимает, что пришла на работу, а не на вечеринку?", "Драпировка оперной дивы", – пишут люди в сети.

Анна Скороход – украинский правозащитник, общественный деятель. Народный депутат Украины IX созыва. Известная своей резонансной политикой в Верховной Раде Украины, в частности, блокировкой закона про уменьшения "зеленого" тарифа.

Напомним, ранее Скороход пришла в Верховную Раду в необычном пиджаке. На нем был вышит дракон и украинский парламент. Позже она рассказала, что делала на заказ жакет. По ее словам, принт во многих культурах мира символизирует мощную силу, мудрость и знания.

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