Скороход объяснила символику своего наряда, на котором дракон 'поджигает' Раду

Народный депутат от группы "За майбутнє" Анна Скороход делала на заказ пиджак с нашивкой пылающего дракона и украинского парламента, в котором появилась в Раде 18 мая. По ее словам, принт во многих культурах мира символизирует мощную силу, мудрость и знания.

Как пояснила она в комментарии OBOZREVATEL, это то, что крайне необходимо парламенту и многим депутатам, которые не прошли испытания медными трубами.

"А еще дракон – это всегда символ борьбы добра со злом. Я всегда стояла на стороне украинцев, и так же до последнего буду отстаивать их интересы под куполом Верховной Рады", – добавила Скороход.

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