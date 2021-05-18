Скороход объяснила символику своего наряда, на котором дракон "поджигает" Раду
Народный депутат от группы "За майбутнє" Анна Скороход делала на заказ пиджак с нашивкой пылающего дракона и украинского парламента, в котором появилась в Раде 18 мая. По ее словам, принт во многих культурах мира символизирует мощную силу, мудрость и знания.
Как пояснила она в комментарии OBOZREVATEL, это то, что крайне необходимо парламенту и многим депутатам, которые не прошли испытания медными трубами.
"А еще дракон – это всегда символ борьбы добра со злом. Я всегда стояла на стороне украинцев, и так же до последнего буду отстаивать их интересы под куполом Верховной Рады", – добавила Скороход.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее народный депутат Верховной рады Украины IX созыва Лариса Билозир появилась на публике в рубашке от Dior, стоимость которой составляет 1738 долларов (около 50 тысяч гривен).
А парламентарий от "Слуги народа" Ирина Борзова пришла в Раду в наряде от итальянского бренда Dolce&Gabbana, стоимость которого со скидкой составляет 595 евро (более 20 тысяч гривен).