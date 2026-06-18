"Скоро и Москва тоже затанцует гопак!" Украинские звезды язвительно прокомментировали масштабный удар по столице России

Утром 18 июня по Москве был нанесен один из самых масштабных ударов беспилотниками за последнее время, что не осталось без внимания украинских звезд. В своих социальных сетях знаменитости распространяют язвительные шутки по поводу атаки на столицу России, а главным "героем" большинства постов становится пострадавший нефтеперерабатывающий завод.

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Более того, некоторые селебрити не сдерживаются от комментариев под постами сбитых с толку россиян, которые явно недовольны тем, что услышали взрывы в своем городе. OBOZ.UA собрал самые остроумные реакции звезд на удар по Москве.

Группа "АТИТЕЛА" коротким, но весьма красноречивым постом прокомментировала атаку на столицу РФ в своем Threads. Артисты отметили: "А скоро и Москва тоже затанцует гопак!".

Со своей стороны советник министра обороны по вопросам расширения использования БПЛА на фронте Сергей Стерненко не сдерживал эмоций и выразил надежду, что после подобных ударов Москва просто сгорит. Эту тему затронул и стендап-комик Антон Тимошенко. Он иронично подчеркнул, что столицу РФ "палят люди ростом 170 см", вероятно, намекая на президента Украины Владимира Зеленского и Наполеона Бонапарта.

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Фотография, на которой крышка резервуара НПЗ взлетает в результате взрыва, привлекла внимание рэпера OTOY (настоящее имя – Вячеслав Дрофа). Он сделал репост этого снимка и иронично передал "привет" людям, которые утверждали, что "инопланетян не существует". Поводом для шутки стало то, что крышка резервуара напоминает НЛО. А вот юморист Марк Куцевалов язвительно заметил, будто бы на этом кадре запечатлели "чемпионат дронов Украины по фрисби".

Не оставила атаку на Москву без внимания и травести-дива Монро. Она опубликовала в Stories снимок поврежденного НПЗ и подчеркнула: "Зло будет наказано!".

Певец Валерий Харчишин оставил остроумный комментарий под постом одного из пользователей Threads, где под фотографией с задымленной Москвой написано: "Знал, что в Санкт-Петербурге бывают белые ночи. Но оказывается, что в Москве бывают "черные дни". Как подчеркнул лидер группы "Друга Ріка", на кадре не хватает только "Бэтмена в небе".

Стендап-комик Василий Байдак не ограничился одним постом об атаке беспилотников на столицу страны-агрессора. Комментируя "вирусное" фото с поврежденным НПЗ, юморист отметил: "Как красиво! Московский НПЗ снимает шляпу и подбрасывает ее, приветствуя украинский дрон".

Позже Байдак распространил смонтированный ролик, где на видео испуганной россиянки, которая снимала горящий город, наложил речь президента-беглеца Виктора Януковича: "Ваша жизнь должна быть спокойной. Вы должны быть уверены в себе и в своем будущем. Как в той песне: "Любимый город может спать спокойно и видеть сны".

Инфлюенсер Игорь Лаченков отреагировал на публикацию россиянки, которая показала неистовую толпу людей возле одного из аэропортов. Блогер иронично поинтересовался, не очередь ли это в украинскую кондитерскую Namelaka.

А вот ведущий Андрей Джеджула распространил видео столицы РФ, окутанной черным дымом, и подчеркнул, что это может стать хорошим клипом к русскоязычному треку "Зажечь огонь в Москве".

"Только когда Москва и Питер почувствуют на себе войну, тогда хоть что-то может сдвинуться с мертвой точки, потому что РФ и их два крупнейших города – две разные планеты. Последним двум пох*й на жителей первой, поэтому любой дискомфорт, созданный для жителей всей страны, кроме столичных, не принесет "вау" эффекта! Мы движемся в правильном направлении, точнее, летим и точно бьем по НПЗ!", – написал звезда.

Напомним, что 18 июня украинские беспилотники нанесли серию ударов по Москве. В результате атаки на востоке российской столицы вспыхнули как минимум два резервуара НПЗ. Судя по видео очевидцев, на территории предприятия возникло масштабное возгорание. Из-за воздушной атаки Росавиация даже ввела план "Ковер", в соответствии с которым в трех главных аэропортах – Внуково, Домодедово и Шереметьево – временно вводились ограничения.

Как ранее писал OBOZ.UA, сеть взорвалась мемами из-за масштабной атаки на Москву.

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