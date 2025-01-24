'Сколько стоил выезд мужа?' Пренткович назвала сумму, которую тратит за границей в месяц, и получила ответ от украинцев

Украинская блоггер Таня Пренткович, которая вместе со своим избранником Андреем Гонковским уехала за границу во время великой войны, решила поделиться с подписчиками, сколько денег их семья тратит в Португалии каждый месяц. По словам звезды соцсетей, для комфортной жизни за пределами Родины, не считая путешествий и шоппинга, им необходимо около 8 тысяч евро.

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Об этом она рассказала на своей странице в Instagram. Интернет-деятель отметила, что, конечно, эта сумма могла бы быть значительно меньше, однако для нее важен комфорт и эстетика, поэтому она готова переплачивать за некоторые вещи, чтобы "поддерживать привычный уровень лайфстайла".

По словам Тани Пренткович, аренда их квартиры в Португалии стоит 2600 евро, а еще 290 они платят за коммунальные услуги. На питание блоггеры тратят примерно 1500 евро. Частная школа старшего сына обходится супругам в 750 евро в месяц, а садик младшего – 450. Немалую сумму из бюджета Пренткович и Гонковского забирает обслуживание автомобиля, которое стоит около 500 евро.

"Дополнительно мы тратим 5-10 тысяч евро на путешествия, шопинг и обучение взрослых. Это я о курсах, консультациях, мастермайндах, английском, португальском, коуче или психологе! Ну и куда-то ездим или летаем каждые 3-4 недели", – добавила блогер , – "В общем с развлечениями, эмоциями и обучением это 13-18 тысяч евро в месяц на четырех ".

Пост Тани Пренткович вызвал сильное возмущение у украинцев. Под публикацией появилось немало негативных и иронических комментариев. Так, например, один из пользователей сети поинтересовался: "Подскажите, пожалуйста, сколько стоил выезд мужа за границу?"

Другой юзер отметил, что видео блоггера довольно странное, ведь в то время, как граждане Украины живут под постоянными обстрелами, они с избранником поднимают экономику других стран. На это звезда сети имела ответ: "Именно поэтому мы инвестируем сотни тысяч долларов в украинский бизнес, чтобы обеспечить рабочие места, создать локации, которые будут приносить пользу и удовольствие украинцам! Экономику мы поднимаем в Украине своими проектами, потому что делаем там миллионные обороты и платим соответствующие налоги. Делаем для своей страны в разы больше, чем вы точно". Кроме того, Таня Петрикович добавила, что находится на восьмом месяце беременности, и скоро они станут многодетной семьей.

Волну хейта в сети спровоцировали и слова блогера о том, что сумма, которую их семья тратит в Португалии, не слишком велика, ведь жизнь там достаточно доступна, по сравнению с другими странами Европы.

"Средняя зарплата во Франции 3400 евро, а здесь украинцам 8 тысяч недорого. Я живу в какой-то другой Украине или что?"

"Я думаю, многие португальцы тоже мечтали бы об этом. Потому что большинство имеет меньшие доходы".

"Расходовать 8 тысяч в Португалии это надо уметь. Там совсем недорого".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Антонина Хижняк назвала сумму, которую тратит в месяц.

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