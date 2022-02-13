Тот случай, когда вояж в столицу агрессора "пересырает" крутую песню с классным нужным содержанием и хорошим исполнением…

Почему существует эта болезнь – "отсутствие яиц"? Сколько нужно денег, чтобы не унижать своих и свою страну? Почему отсутствует чувство солидарности с умирающими за эту землю ежедневно.

Эта нравственная проституированность закончится когда-нибудь?

Нет слов.

Поэтому я за Калуш.. Калуш крут. Хотя текст песни и исполнения Алины Паш - очень актуальный и важный сигнал миру.

Не прогибайся, молодежь! Не прогибайся! Если бы тяжело не было.

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В нашей истории многие поколения молодежи проходили заведомо ад и пытки. Неужели так трудно держать гонор?

"Лучше быть последним среди волков, чем первым среди шакалов" Чингисхан