Сколько нужно денег, чтобы не унижать своих и свою страну?
Тот случай, когда вояж в столицу агрессора "пересырает" крутую песню с классным нужным содержанием и хорошим исполнением…
Почему существует эта болезнь – "отсутствие яиц"? Сколько нужно денег, чтобы не унижать своих и свою страну? Почему отсутствует чувство солидарности с умирающими за эту землю ежедневно.
Эта нравственная проституированность закончится когда-нибудь?
Нет слов.
Поэтому я за Калуш.. Калуш крут. Хотя текст песни и исполнения Алины Паш - очень актуальный и важный сигнал миру.
Не прогибайся, молодежь! Не прогибайся! Если бы тяжело не было.
В нашей истории многие поколения молодежи проходили заведомо ад и пытки. Неужели так трудно держать гонор?
"Лучше быть последним среди волков, чем первым среди шакалов" Чингисхан
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