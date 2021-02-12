Скандальный режиссер-"крымнашист" Кустурица привился российским "Спутником V"
Скандальный сербский кинорежиссер Эмир Кустурица, который поддерживает Россию и оккупацию Крыма, вакцинировался от коронавируса "Спутником V".
Так, знаменитость сделал первую прививку, а следующая запланирована 17 февраля. Об этом сообщает Telegram-канал "Спутник V".
По словам режиссера, большинство жителей Сербии доверяют российской вакцине и уверены в ее эффективности.
"Они считают ее самой лучшей вакциной и надеются, что ее будет больше в Сербии. Эта вакцина для нас самая важная", – сказал Кустурица.
Отметим, ранее Эмир Кустурица признался, что любит Россию и назвал сербов и русских братьями. Так, режиссер согласился сняться в российском фильме "Балканский рубеж" вместе с Гошей Куценко и другими актерами.
Также Кустурица заявлял, что оккупированный Крым всегда был территорией России. Он не стал исключать, что полуостров в будущем может стать съемочной площадкой для его нового фильма.
Кроме того, сам президент РФ Владимир Путин поздравил сербского режиссера Эмира Кустурицу с 65-летием.
Эмир Кустурица – югославский и сербский кинорежиссер и актер кино, отмеченный наградами крупнейших кинофестивалей Европы, включая две "Золотые пальмовые ветви" Каннского кинофестиваля.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство культуры Украины по представлению Службы безопасности внесло Кустурицу в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.