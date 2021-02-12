Скандальный режиссер-'крымнашист' Кустурица привился российским 'Спутником V'

Скандальный сербский кинорежиссер Эмир Кустурица, который поддерживает Россию и оккупацию Крыма, вакцинировался от коронавируса "Спутником V".

Так, знаменитость сделал первую прививку, а следующая запланирована 17 февраля. Об этом сообщает Telegram-канал "Спутник V".

По словам режиссера, большинство жителей Сербии доверяют российской вакцине и уверены в ее эффективности.

"Они считают ее самой лучшей вакциной и надеются, что ее будет больше в Сербии. Эта вакцина для нас самая важная", – сказал Кустурица.

Отметим, ранее Эмир Кустурица признался, что любит Россию и назвал сербов и русских братьями. Так, режиссер согласился сняться в российском фильме "Балканский рубеж" вместе с Гошей Куценко и другими актерами.

Также Кустурица заявлял, что оккупированный Крым всегда был территорией России. Он не стал исключать, что полуостров в будущем может стать съемочной площадкой для его нового фильма.

Кроме того, сам президент РФ Владимир Путин поздравил сербского режиссера Эмира Кустурицу с 65-летием.

Эмир Кустурица – югославский и сербский кинорежиссер и актер кино, отмеченный наградами крупнейших кинофестивалей Европы, включая две "Золотые пальмовые ветви" Каннского кинофестиваля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство культуры Украины по представлению Службы безопасности внесло Кустурицу в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.