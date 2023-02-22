Скандальный актер Садальский указал на абсурдный фрагмент речи Путина к своей ''элите''

Одиозный российский актер Станислав Садальский, известный своим участием во многих скандалах, в том числе и связанных с антиукраинскими высказываниями, указал на абсурдный фрагмент речи диктатора Путина. Артист заявил, что ему самому стало смешно, когда тиран, обращаясь к своим прихвостням, вспомнил о нецелесообразности приобретения недвижимости и яхт за границей.

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Якобы он предупреждал, что российским военным преступникам и пособникам Кремля не дадут спокойно наслаждаться награбленным богатством. Об этом Садальский написал в Telegram-канале (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Он поделился, что подписчики донимают звезду вопросом, что в речи Путина запомнилось ему больше всего. На это Садальский ответил, что его рассмешило заявление диктатора об олигархах, у которых из-за санкций отобрали состояние за границей, ведь именно такие персоны и слушали его одиозную речь в зале на правах "элиты" России.

"Там, где президент сказал, что предупреждал олигархов не покупать дворцы, яхты за границей, – это было очень смешно, потому что каждый третий сидящий в зале тогда не прислушивался к словам Путина", – написал актер.

В оригинале Путин заявил людям, сидевшим перед ним, что простые россияне не посочувствовали богачам, которые тратили деньги на недвижимость за рубежом, а его прихвостни молча слушали своего лидера, вспоминая о собственных потерянных в иностранных банках средствах.

Не стоит и напоминать, что дети приближенных к Путину людей проживают и учатся за границей. Кстати, и дочери самого диктатора до 24 февраля 2022 года наслаждались безмятежной жизнью за пределами РФ.

Ранее OBOZREVATEL подробно описывал жизнь трех дочерей Путина, двух из которых он официально признал в прошлом году. Их состоянием и успехам в РФ можно только позавидовать, но дети диктатора почему-то предпочитали жизнь за границей.

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