Классический пример, как украинский блогер, которая "вне политики" на своей шкуре убедилась, что нельзя и рыбку съесть, и на х** сесть. Украинская инстадива София Стужук решила расширить аудиторию и поучаствовала в гивах с Тимоти и другими российскими блогерами, снималась на ТНТ. В результате к ее двум миллионам украинских подписчиков пришло ещё два с лишним миллионам российских. София поздравила всех с Днём матери, но российские победоносцы не получив допинг в виде георгиевской ленты насовали Софийке по самые гланды. Вопили и стар, и млад.

Читая этот победоносный вой легко убедиться, что нельзя быть вне политики, связав свою судьбу обществом, где токсичные мутации начинаются с кровью матери.

В общем, это будет хороший урок тем, кто думает, что можно рубить бабло на лохах из России и при этом оставаться в украинском политкорректном домике. Нет, ребятки, русские всегда вам напомнят, дочь какого ты полицая и в каком публичном доме обслуживала фашистов ваша бабушка.

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