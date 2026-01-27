Сиамские близняшки, которые 'родились' месяц назад, стали сенсацией: в чем секрет их аккаунта, за которым следят 260 тысяч человек

Аккаунт американских сиамских близняшек Валерии и Камилы, который появился всего месяц назад, стал сенсацией в соцсетях. За короткое время страница в Instagram набрала 260 тысяч подписчиков, а видео и фото с "сестрами" активно распространяют пользователи по всему миру.

Проект подается как личный блог: 25-летние Валерия и Камила отвечают на вопросы подписчиков, публикуют детские фото и рассказывают о жизни. В публикациях указано, что они работают бухгалтерами и перенесли несколько операций из-за срастания позвоночников. Однако никаких подтверждений этих историй нет.

Однако весь этот контент является иллюзией, ведь Валерии и Камилы не существует в реальности и они – персонажи, созданные искусственным интеллектом.

Визуально "сестры" выглядят как сросшиеся близняшки – с одним туловищем и двумя головами. Их тела имеют идеальные пропорции, кожа без недостатков, а освещение и ракурсы подчеркивают "совершенство", хотя на определенных кадрах ИИ создал целлюлит на коже.

В частности, на большинстве фото женщины полуобнаженные. Несмотря на популярность аккаунта, нигде не указано, что контент создан искусственным интеллектом, а в описании указано только "автор цифрового контента".

Как пишут в MSN со ссылкой на экспертов, такие близнецы почти никогда не доживают до взрослого возраста. Известен лишь один реальный случай – американские сестры Эбби и Бриттани Генсел. Именно это вызвало сомнения в достоверности аккаунта.

