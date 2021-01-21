Шварценеггер вакцинировался от COVID-19 и вспомнил знаменитую фразу из "Терминатора"

Американский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер вакцинировался от коронавируса.

Так, 73-летняя знаменитость подъехал на машине к медицинскому пункту и получил укол, не выходя из салона. Соответствующим видео Шварценеггер поделился на личной странице в Instagram (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Я только что получил свою вакцину, и я бы рекомендовал ее всем и каждому", – сказал он, завершая свою речь культовой фразой из франшизы Терминатор: "Пойдем со мной, если хочешь жить".

Также в подписи к публикации актер написал: "Сегодня был хороший день. Я никогда не был так счастлив стоять в очереди. Присоединяйтесь ко мне и зарегистрируйтесь, чтобы получить вакцину".

Напомним, что Арнольд Шварценеггер – американский актер, продюсер и политический деятель австрийского происхождения. 38-й губернатор Калифорнии. Он снимался в таких фильмах, как "Коммандос", "Последний киногерой", "Вспомнить все", "Терминатор" и многих других.

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