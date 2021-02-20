Шоу "Маска": смотреть пятый выпуск онлайн

В субботу, 20 февраля, в 21:00 на телеканале "Украина" стартует пятый выпуск популярного украинского шоу "Маска".

Знаменитости будут по очереди выходить на сцену в эффектных костюмах и демонстрировать выступления. OBOZREVATEL расскажет о самых интересных эпизодах этого эфира.

Напомним, судьями шоу стали Настя Каменских, Оля Полякова, Андрей Данилко, DZIDZIO и Олег Винник. Ведущий проекта – Владимир Остапчук.

В шоу за победу и звание сильнейшего певца соревнуются 16 знаменитостей, чьи лица скрыты под яркими костюмами. В каждом выпуске после выступлений участников судьи голосуют за своих фаворитов. Две "маски", которые набрали наименьшее количество голосов, попадают в номинацию.

В конце выпуска за номинантов открывается новое голосование, в котором участвуют уже только зрители. По результатам их выбора тот, кто должен покинуть шоу, снимает маску, рассекречивая свое лицо.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в конце четвертого эфира раскрыли персону, которая выступала маской роскошной Павы. Ею оказалась певица Ирина Федишин.