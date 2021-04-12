Шоу "Маска" показала первого участника второго сезона. Видео

В эфире спецвыпуска популярного украинского шоу "Маска" представили первого звездного участника нового сезона. У него еще нет костюма и даже имени, поэтому пока организаторы назвали его Фаворитом.

Соответствующее видео было опубликовано на официальном YouTube-канале проекта. Так, знаменитость появилась на сцене в черном наряде, который состоял из брюк и толстовки с надписью "Не разговаривайте со мной". Также лицо участника было скрыто под шлемом и капюшоном (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

Участник исполнил на сцене популярный хит Аллы Пугачевой – "Любовь, похожая на сон". Детектив шоу Оля Полякова предположила, что это может быть Дмитрий Шуров или Даниэль Салем.

"Видно, что это мужчина", – добавила певица.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что роскошное и величественное Солнце стало победителем самого популярного шоу страны "Маска" на телеканале "Украина". Как оказалось, под маской пряталась певица Злата Огневич.