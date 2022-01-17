Шевченко из 'Холостячки' откровенно рассказал про новые отношения: говорили про детей

Финалист реалити-шоу "Холостячка-2" Дмитрий Шевченко откровенно рассказал про новые отношения. Мужчина отметил, что предложение выйти замуж пока рано делать, но, несмотря на это, пара уже успела поговорить про будущих детей.

Об этом он рассказал в интервью для YouTube-канала TOP. "Мы с ней уже об этом говорили. Был разговор об ее отношении и моем отношении к детям", – сказал Дмитрий (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Отвечая на вопрос журналиста о предложении пожениться, Шевченко резко заявил, что пока еще рано.

Также у Дмитрия поинтересовались, как его новая избранница, с которой он познакомился в социальной сети Facebook, относится к его популярности. По словам мужчины, "она адекватный человек" и понимает, что люди могут разное писать.

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"Она иногда злится, а так она адекватный человек и понимает, что есть такое, и кто-то что-то пишет. Тут, скорее всего, история про то, как я реагирую. Иногда такое было, особенно после пост-шоу последнего, когда все закончилось. Там за ночь пришло около 12 тысяч человек и много сообщений. Но, я не реагировал", – сказал мужчина.

Он признался, что порой были такие поклонники, которые удивляли их до глубины души.

"За нами следили по голеностопу, увеличивали пальцы. И я такой думаю: "Людям реально нечего делать". Это сколько времени нужно иметь, чтобы взять одну и вторую фотографию, увеличить и соединить, сделать коллаж и отслеживать потом все. Людям в полицию нужно идти работать", – сказал Дмитрий.

Что касается раскрытия личности новой избранницы финалиста романтичного проекта "Холостячка-2" Шевченко, то мужчина не спешит говорить, кто она. Он считает, что всему свое время и поклонники узнают о ней, когда придет время.

К слову, в сети уже давно ходят слухи, что возлюбленной мужчины стала певица Екатерина Шеффер.

В свою очередь журналист переспросил у него, скрываются ли они.

"Мы не шифруемся, когда ходим в кино или торговый центр, то нет никакой закрытости. Мы ходим за ручки, едем по эскалатору можем поцеловаться. Но, от кого шифроваться, я не считаю себя знаменитостью, чтобы делать это. Просто не привык говорить о личном", – отметил Дмитрий.

Коротко о звезде:

Дмитрий Шевченко – 38-летний бизнесмен родом из Львова. Он владеет клининговой и строительной компаниями. А также активно занимается спортом – однажды прошел путь Сантьяго из Португалии в Испанию протяженностью 300 километров.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Дмитрий Шевченко рассказал, как прошла его первая встреча со Златой Огневич после съемок. По его словам, она внезапно появилась перед ним.