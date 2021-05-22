Шэрон Стоун повторила свой любимый образ 10-летней давности. Фото

63-летняя американская актриса, звезда "Основного инстинкта" Шэрон Стоун поделилась снимком, на котором позировала в длинном платье от бренда Valentino. В таком же образе звезда появлялась на торжественном мероприятии в 2012 году.

Звезда решила вновь повторить любимый лук, чтобы отдать дань уважения дизайнеру Валентино Гаравани в его день рождения. Об этом пишет издание Daily Mail (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Я выбрала свой любимый винтажный кутюр Valentino в честь дня рождения дизайнера", – лаконично подписала кадр звезда.

Свой образ Стоун подчеркнула собранными волосами, минимальным количеством макияжа и ослепляющей улыбкой на лице. Она позировала на балконе босиком.

Напомним, что Валентино Гаравани является известным итальянским дизайнером одежды, основателем модного дома Valentino и модных марок Valentino Garavani, Valentino Roma, и R.E.D. Valentino. 11 мая в этом году ему исполнилось 89 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шэрон Стоун снялась для обложки ELLE без белья. Она была в длинном зеленом пальто, черных лодочках на высоком каблуке и обтягивающем топе. Свой образ звезда дополнила естественным макияжем, взъерошенными волосами и кокетливой улыбкой.