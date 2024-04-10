Сезон открыла: Леся Никитюк показала себя в купальнике

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала фото из родного Хмельницкого. Звезда выложила снимок в черном открытом купальнике, написав: "Хмельницкий. Сезон открыла".

Знаменитость также поделилась фотографиями на своей Instagram-странице, где она гуляет по улочкам солнечного города. На фото ведущая позирует вместе с племянницей и показывает, как они вместе проводят время в окружении природы.

Фигуру Никитюк показала в stories, отметив, что официально открыла сезон. В то время как Украину накрыла весенняя жара, 36-летняя инфлюэнсерша не замедлила надеть купальник, чтобы насладиться лучами солнца.

Поклонники блогера неоднократно выражали восхищение великолепному виду Леси Никитюк. Известно, что раньше она профессионально занималась плаванием, а сейчас посещает силовые тренировки, занятия по боксу и аэробике. Какие виды спорта помогают звездным коллегам телеведущей иметь скульптурное тело – читайте в нашем материале.

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