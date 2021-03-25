Сестра Ван Гога оплатила лечение в психбольнице, продав его 17 картин: опубликована переписка

Младшая сестра известного художника Винсента ван Гога продала его 17 картин, чтобы иметь возможность оплатить свое лечение в психиатрической больнице. Об этом стало известно из писем, которые опубликованы в книге историка искусств Виллема-Яна Верлиндена "Сестры Ван Гог" .

В 1902 году Виллемине поставили диагноз "шизофрения", пишет издание The Guardian. Большая часть жизни младшей сестры художника была несчастливой, поскольку в психиатрической больнице она пробыла почти 40 лет.

"Я пробую все, что мне под силу, продолжая надеяться, что это хоть как-то поможет" – написала однажды в письме старшая сестра Анна.

"Сестрам Ван Гога приходилось продавать его картины, чтобы заработать себе на жизнь. Он в некотором смысле обеспечивал их даже спустя долгое время после своей смерти по мере того, как становился все более и более известным, и цены на его картины росли", – объяснил автор новой книги Верлинден.

Как сообщал OBOZREVATEL, картину Бэнкси о врачах продали за рекордные 23 млн долларов. Вырученные деньги пойдут Государственной службе здравоохранения Великобритании. Об этом сообщил аукционный дом Christie's на странице в Twitter.