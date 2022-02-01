Семилетняя девочка заработала $28 млн в год. Как выглядит Анастасия Радзинская из топ-6 самых богатых звезд YouTube

Семилетняя звезда YouTube Анастасия Радзинская из России, известная зрителям как Настя, еще в 2020 году заняла седьмое место в списке самых богатых ютуберов Forbes с доходом в 18,5 миллиона долларов. А в 2021-м заработала 28 миллионов долларов и попала в топ-6 самых высокооплачиваемых звезд платформы в мире. В данном списке она находится уже три года подряд.

Как пишет The Sun, в сети Радзинская делится своими песнями и различными занятиями с близкими. Кроме нескольких YouTube-каналов, которые ей помогли создать родители, продав свои компании, она также ведет блоги в TikTok и Instagram.

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Самый крупный детский ютубер в мире имеет 250 миллионов подписчиков. Она уже выиграла восемь наград от этой платформы, в том числе четыре кнопки Diamond Play. А за страницей Насти в Instagram следят429 тысяч пользователей сети.

Эксперты money.co.uk утверждают, что Радзинская зарабатывает в 265 раз больше средней зарплаты в России, то есть 165 030 долларов в месяц.

Настя родилась в январе 2014 года с диагнозом ДЦП, который впоследствии оказался ошибочным. Врачи утверждали, что она никогда не сможет заговорить.

На то время мать девочки Анна владела свадебным салоном и зарабатывала около 300 000 российских рублей (почти 3900 долларов) в месяц, а ее отец Сергей – строительной компанией, которая приносила стабильный доход.

В 2015 году Радзинские распрощались со своим бизнесом и создали YouTube-канал Like Nastya. Пока он не стал прибыльным, семья жила за счет сбережений.

Канал был запущен специально для того, чтобы разобраться с диагнозом ребенка. Отец с матерью поощряли Настю разговаривать, ходить и просто получать удовольствие от жизни.

Количество подписчиков стремительно росло и всего за год достигло 107 миллионов на семи каналах на разных языках.

Уже в 2019 году журнал Forbes отметил девочку как "одного из самых быстрорастущих авторов в мире благодаря видео на семи языках". А в 2020-м Настя продала права на свои старые видео на YouTube Spotter, но сохранила права на новый контент.

На данный момент у девочки много сделок с брендами, она приобрела целые линейки товаров и коллекции NFT.

Радзинские ведут семейные YouTube-каналы: Like Nastya, Stacy Toys, Like Nastya Vlog, Stacy Show, Funny Stacy и Funny Stacy PRT. Это делает девочку крупнейшим детским ютубером в мире, самым популярным детским блогером на данной платформе и третьим по количеству подписчиков детским ютубером.

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