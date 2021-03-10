Седокова угодила в ЧП с каретой на съемках шоу "Орел и Решка"
Украинская певица, ведущая шоу "Орел и Решка" на Новом канале Анна Седокова едва не попала в аварию на карете в старинном городе Картахена (Испания).
Знаменитость решила воспользоваться безлимитной картой и добиралась из аэропорта в центр города на карете. Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе канала (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
Такой вид транспорта был украшен живыми цветами, а также имел личного кучера. Как стало известно, добираясь на карете в город, Седокова чуть не угодила в ДТП.
"Во-первых, ты чувствуешь себя полным дураком на дороге – тебя все обгоняют. Во-вторых, все на тебя косятся. В-третьих, до центра Картахены из аэропорта ехать почти час! – пожаловалась ведущая.
Кроме того, посреди дороги у кареты выпала резина из колеса, и кучер не мог ее вставить на место. В результате спустя некоторое время ему удалось это сделать и Седокова продолжила дальше добираться до пункта назначения.
Напомним, звезда украинской поп-музыки Верка Сердючка стала ведущей десятого сезона тревел-проекта "Орел и Решка". Так, знаменитость поделилась фотографиями, сделанными в аэропорту Барселоны.
Как сообщал OBOZREVATEL:
украинский певец Алексей Завгородний (Позитив) во время съемок первого выпуска шоу "Орел и Решка. Новый сезон" отправился в солнечную Боливию (Америка). Там он прыгнул с водопада, который находится в национальном парке Амборо.
Ведущая украинского тревел-шоу "Орел и Решка" Василиса Хвостова побывала в Кибере – крупнейших трущобах Кении и самых крупных городских трущобах во всей Африке. Так, по ее словам, здесь миллион человек существует в грязи, антисанитарии и тотальной бедности.