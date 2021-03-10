Седокова угодила в ЧП с каретой на съемках шоу "Орел и Решка"

София Ковнир
София Ковнир
Люди
2,7 т.
Седокова угодила в ЧП с каретой на съемках шоу 'Орел и Решка'

Украинская певица, ведущая шоу "Орел и Решка" на Новом канале Анна Седокова едва не попала в аварию на карете в старинном городе Картахена (Испания).

Знаменитость решила воспользоваться безлимитной картой и добиралась из аэропорта в центр города на карете. Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе канала (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Такой вид транспорта был украшен живыми цветами, а также имел личного кучера. Как стало известно, добираясь на карете в город, Седокова чуть не угодила в ДТП.

"Во-первых, ты чувствуешь себя полным дураком на дороге – тебя все обгоняют. Во-вторых, все на тебя косятся. В-третьих, до центра Картахены из аэропорта ехать почти час! – пожаловалась ведущая.

Седокова добиралась до центра города на карете
Седокова едва не попала в ДТП на карете

Кроме того, посреди дороги у кареты выпала резина из колеса, и кучер не мог ее вставить на место. В результате спустя некоторое время ему удалось это сделать и Седокова продолжила дальше добираться до пункта назначения.

Седокова решила путешествовать на карете
Посреди дороги у кареты выпала резина из колеса

Напомним, звезда украинской поп-музыки Верка Сердючка стала ведущей десятого сезона тревел-проекта "Орел и Решка". Так, знаменитость поделилась фотографиями, сделанными в аэропорту Барселоны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • украинский певец Алексей Завгородний (Позитив) во время съемок первого выпуска шоу "Орел и Решка. Новый сезон" отправился в солнечную Боливию (Америка). Там он прыгнул с водопада, который находится в национальном парке Амборо.

  • Ведущая украинского тревел-шоу "Орел и Решка" Василиса Хвостова побывала в Кибере – крупнейших трущобах Кении и самых крупных городских трущобах во всей Африке. Так, по ее словам, здесь миллион человек существует в грязи, антисанитарии и тотальной бедности.

Испанияшоу "Орел и Решка"звездылюдишоу-бизнесшоутуризмпутешествияАнна Седокова