Седокова позировала с полуголыми ягодицами у панорамного окна. Фото

Украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды и актриса Анна Седокова продемонстрировала упругие ягодицы, позируя возле огромного окна.

Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Знаменитость появилась в обтягивающем боди пастельного цвета, а также в босоножках на высоком каблуке. Она повернулась к зеркалу спиной, чтобы сфотографировать себя во весь рост.

Кроме того, в светлой комнате можно заметить несколько огромных ваз з красными розами. Также на заднем фоне красовался породистый пес, которого исполнительница назвала Мамбой.

Фанаты оценили фигуру артистки, поэтому в комментариях засыпают ее комплиментами:

"Очень красиво", "Анна! Вы невероятная! Расскажите секрет диеты, а то мы тоже такие фотки хотим", "Хороший контент", "Идеальная", "На какой конкретной диете вы сидите?", "Если бы не подпись, то собаку бы и не заметили!".

Седокова сверкнула ягодицами. instagram.com/annasedokova

Комментарии фанатов. instagram.com/annasedokova

instagram.com/annasedokova

Как сообщал OBOZREVATEL, Седокова сверкнула грудью в полупрозрачном боди. Звезда позировала в блестящем бюстье, которое подчеркнуло не только стройные ноги, но и пышную грудь. В кадре она предстала в интересном образе: с длинными афрокосичками.