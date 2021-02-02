Седокова похвасталась стройной фигурой в коротком топе. Фото

Украинская певица, экс-солистка "ВИА Гры" Анна Седокова поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала свою подтянутую фигуру в коротком топе.

Соответствующее фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram. Фанаты восторженно отреагировали на образ звезды (кадр можно посмотреть ниже).

Так, перед подписчиками Седокова предстала в джинсах светлого оттенка и коротком топе, который обтягивал ее грудь. Стоит отметить, что на снимке видно подтянутый живот певицы и сексуальное декольте.

"Как ты похудела! Ты делаешь гимнастику? Или не ешь хлеба? Посоветуй, мне тоже надо похудеть. – Худеют, когда еда становится не самой главной радостью в жизни", – подписала кадр артистка.

Поклонники оценили образ Седоковой. Они стали активно засыпать ее комплиментами. Но позже певица решила отключить комментарии к посту.

"Лучшая", "Ох, есть в этом правда… Красотка", "Мне нравится", – пишут люди в комментариях.

Напомним, Анна Седокова – украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая. Получила известность в Украине в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица, экс-солистка "ВИА Гры" Анна Седокова снова показала обнаженное фото с отдыха после срыва в сети.