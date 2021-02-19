Седокова намекнула о расставании с мужем

Украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды и актриса Анна Седокова озадачила своих подписчиков.

Так, на своей странице в Instagram она опубликовала короткий ролик, в котором сняла красивый букет цветов на снегу. Видео знаменитость подписала весьма неоднозначными словами, что взволновало фанатов(чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"У вас было такое чувство, что все? Нам пора расстаться? Что там говорят про книги и кино?", – спросила она.

Поклонники под публикацией делятся своими мыслями по этому поводу, а также дают артистке советы.

"Если эта мысль уже возникла,то это вопрос времени...", "Вы же только поженились", "Бывает, попсихую денек-два, а потом сама над собой смеюсь", "Если эта мысль возникнет, то это будет начало конца", "Что опять? Ну нет…Так не пойдет...Уже все…Поздно…Надо любить и все", - пишут ошарашенные подписчики.

Как сообщал OBOZREVATEL: