Саша Бо и Даша Квиткова показали себя без грамма косметики. Фото

В последнее время звезды все чаще появляются на публике без макияжа, получая массу комплиментов поклонников. Украинские блогеры тому не исключение.

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Так, бьюти-инфлюэнсеры Даша Квиткова и Саша Бо "засветили" на страницах Instagram свои "голые" лица. Их поклонники были в восторге от натуральной красоты блогеров, а некоторые даже забыли давние пластические вмешательства, назвав женщин "натуральными, к которым не прикасалась рука хирурга".

На странице Даши Квитковой появились фотографии без макияжа. Блогер, чтобы довести до идеального состояния свою кожу, является частым клиентом бьюти-мастеров, что и подметили поклонники в комментариях. "Даша, скажите, у вас татуаж межреснички?", "У вас такие зубки хорошие. Носили ли вы брекеты?" и другие вопросы о внешности Даши задавали фолловеры.

В частности, в конце 2021 года блоггер делала ринопластику, чтобы избавиться от ямочки на носу. Поклонники об этом, похоже, забыли, поэтому обрадовались "натуральности" инфлюэнсера. "Как приятно, что есть еще блогеры, которых не касалась рука хирурга... Ваша натуральность – прекрасна", – написала одна из поклонниц. На это ей быстро "прилетел" ответ об операции на нос и грудь от другой барышни.

Саша Бо опубликовала видео с перевоплощением в "почтенную даму в красном", где в начале видео она с чистым лицом и собранными волосами.

Хотя видео было обнародовано, чтобы показать изысканный макияж, некоторые поклонники в комментариях обратили внимание именно на его отсутствие. "Просто быть красивой и с макияжем и без – это тот еще челлендж, но у вас получилось", – написала одна из поклонниц.

В частности, другие обратили внимание, что в красном образе блогер похожа на певицу Тину Кароль, которая часто появляется на публичных мероприятиях с багровой помадой на губах.

Ранее OBOZ.UA писал об иностранных звездах, которые в 2023 году не боялись показаться на публике без макияжа.

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