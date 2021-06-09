Санту Димопулос сравнили с Кардашьян: в сети разгорелись споры

В сети сравнили экс-участницу группы "ВИА Гра" и победительницу шоу "Танці з зірками" Санту Димопулос со светской львицей Ким Кардашьян. Поводом для этого стало новое фото украинской звезды.

Так, знаменитость опубликовала снимок, на котором похвасталась загорелым телом. На странице в Instagram "Зірковий шлях" решили сравнить ее с Кардашьян, разместив соответствующие кадры (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"На днях загорелая Санта Димопулос опубликовала фото с отдыха в Греции. И нам кажется, она очень похожа на модель Ким Кардашьян. А вы что скажете?" – подписали фото.

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В результате мнения пользователей сети разделились. Одни согласились с тем, что знаменитости очень похожи, а другие – отрицали это.

"Как по мне, то не похожи. У Санты глаза не такие. Это моя точка зрения", "Наша лучше", "Похожи", "Санта красивее", – пишут люди в комментариях.

Коротко о знаменитостях:

Санта Димопулос – украинская певица, солистка групп "Queens", "ВИА Гра", "Седьмое небо", выпускница третьего сезона украинского проекта "Фабрика звезд". Чемпионка мира по фитнесу.

Ким Кардашьян – американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель. Участница седьмого сезона реалити-шоу "Танцы со звездами " и "Семейство Кардашьян".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в сети опубликовали фотоколлаж, на котором сравнили испанского футболиста Давида де Хеа с украинским певцом Максом Барских. Так, многие пользователи не согласились с тем, что между знаменитостями есть схожесть.