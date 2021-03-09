Санта Димопулос в эффектном купальнике устроила фотосессию на белоснежном песке

Украинская исполнительница, бывшая солистка украинской женской поп-группы "ВИА Гра" Санта Димопулос позировала в соблазнительном купальнике на Мальдивах.

Так, на своей странице в Instagram она опубликовала соответствующий снимок. На знаменитости ярко-красный купальник, который выгодно подчеркнул пышные формы, мокрые волосы уложены назад, хорошо видно бронзовый загар (кадр можно посмотреть ниже)

"Хочу сегодня обнять каждую девочку и пожелать нам всем:

Быть сильными. Но иметь возможность проявлять слабость.

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Надевать все самые красивые наряды, в первую очередь, для себя. Но получать восхищенные взгляды тех, кто нам важен.

Есть сладкое и не поправляться. Но быть настолько в гармонии с собой, чтобы вообще не переживать – поправляешься ты или нет.

Любить себя в любом проявлении: смеющейся и плачущей, раздетой и одетой, с работой и без работы, с мужчиной и без", – подписала снимок исполнительница.

Напомним, в 2009 году Санта Димопулос стала участницей украинского проекта "Фабрика звёзд-3", музыкальным продюсером которого был Константин Меладзе. А в 2020 году она принимала участие в популярном танцевальном шоу "Танцы со звездами", где ее партнером стал Максим Леонов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мейхер продемонстрировала яркий образ монашки. Она опубликовала соответствующий снимок, на котором позировала в черно-белой одежде, но с выразительным макияжем. На губах у нее была нежно-розовая помада, а скулы выделены хайлайтером.