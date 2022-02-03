'Самый сексуальный преступник' Великобритании свел с ума тысячи женщин. Фото

Полиция Западного Йоркшира (север Англии) разыскивала 37-летнего преступника по имени Джонатан Кэхилл, который уже отбыл часть срока за кражу со взломом, но нарушил условия освобождения под залог. Его задержали, но, несмотря на то, что он преступник, у мужчины много поклонниц, которые готовы "оставить его у себя".

Все потому, что внешность Джонатана, по мнению пользователей сети, "слишком красива". Как отмечают иностранные СМИ, Кэхилл обладает ростом 182 см и средним, подкаченным телосложением (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Когда в сети "всплыли" фотороботы Джонатана Кэхилла, поклонницы сосредоточились на его внешности.

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Некоторые девушки даже писали такие комментарии: "В чем его преступление — разбивать сердца или дома?", "Если я найду его, могу ли я оставить его себе?", "Ему теперь придется не сладко, ведь половина женщин в Западном Йоркшире будут преследовать его".

На сегодняшний день полиция задержала Кэхилла, чем "разбила" сердца армии онлайн-поклонниц. Также новость об этом всколыхнула сеть и вызвала очередную порцию шуток.

"Возможно это и к безопасности, потому что я вижу, как он бежит в полицейский участок от толпы женщин и умоляет, чтобы его заперли", "Предлагаю оставить его под домашним арестом, если тюрьма будет переполнена", "Держу пари, он специально сдался из соображений безопасности", "Для его почты в полицию понадобится собственный грузовик Royal Mail", – пишут пользователи сети.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что "красивый преступник" из Калифорнии Джереми Микс, отсидевший в тюрьме, снялся в клипе российской певицы Ольги Бузовой.