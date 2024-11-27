Самые странные правила королевского протокола: почему Виндзорам нельзя принимать подарки и зачем брать в путешествие черную одежду

На первый взгляд кажется, что родиться в королевской семье Великобритании – невероятная удача и честь, что обеспечит хорошую и успешную жизнь. С одной стороны, это действительно так, поскольку высокопоставленные лица имеют хорошие связи, посещают лучшие мероприятия и имеют авторитет, однако, в противоположность всем положительным аспектам, обязаны следовать четко установленным правилам.

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Виндзоры соблюдают достаточно жесткий этикет, прописанный в королевском протоколе, даже если некоторые пункты кажутся устаревшими или даже странными. OBOZ.UA расскажет, каким самым необычным правилам должны следовать представители семьи монархов Великобритании.

Королевичам запрещено принимать подарки

Чуть ли не ежедневно в Букингемский и Виндзорский дворцы поступают сотни подарков, которые присылают почитатели Их Высочеств. Однако, к сожалению, они вряд ли попадут в руки хотя бы одного из монархов. Такая же ситуация наблюдается и на публичных выходах королевичей, когда они вежливо отказываются от презентов. Единственным исключением могут стать подарки от официальных лиц или государственных органов.

Запрещено давать автографы

Несмотря на сильную узнаваемость, британские королевичи не могут давать автографы. Это специфическое правило для монархов было введено для того, чтобы недоброжелательные граждане не могли подделать подпись высокопоставленных лиц. Хотя иногда они нарушают это правило.

Во время путешествий в чемодане должна быть черная одежда

Королевский протокол не обошел правилами и гардероб монархов. В любую заграничную поездку Виндзоры должны брать с собой черную одежду. В женском чемодане должно быть темное платье, а в мужском – костюм. Этого правила королевские лица придерживаются для того, чтобы иметь подобающий вид в случае чьей-то смерти.

Так, в 1952 году, когда королева Елизаветы II находилась в Кении с принцем Филиппом, отошел в засветы ее отец – король Георг VI. Ее Высочество не имело черного наряда, поэтому не могло выйти из самолета, пока ей не привезли траурное платье.

Королевичи не могут есть моллюсков в ресторанах

Несмотря на то, что Виндзоры могут позволить себе большое количество уникальных деликатесов, они почти никогда не заказывают моллюсков в заведениях. Дело в том, что блюда с этим необычным ингредиентом чаще всего вызывают пищевые отравления.

Несколько наследников престола не могут лететь вместе

На первый взгляд, это правило может показаться странным, однако оно имеет весьма важное значение для семьи монархов. В случае, если самолет или вертолет терпит крушение, королевичи не потеряют сразу двух наследников престола.

Сейчас это правило часто любят нарушать принц и принцесса Уэльские. Они путешествовали со своим сыном Джорджем в Канаду, Австралию, Новую Зеландию, Польшу и Германию. Однако, когда ему исполнится 12 лет, он уже не сможет летать вместе с отцом.

Никаких политических взглядов

Хотя в законодательстве Великобритании нет ни одного пункта, который запрещал бы монархам участвовать в выборах, они этого никогда не делают. Как отмечается на официальном сайте Виндзоров, ожидается, что король должен быть "строго нейтральным в политических вопросах". Это означает, что Его Высочество не должно голосовать или баллотироваться на выборах. Это касается и других членов семьи, которые публично не выражают своих политических взглядов.

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