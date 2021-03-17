Самая красивая женщина в мире снялась в мини-платье и показала худые ноги. Фото

Американская супермодель Белла Хадид, которая была признана самой красивой женщиной в мире, снялась в новой фотосессии, на которой появилась в мини-платье и обуви на высоком каблуке.

Также знаменитость показала бэкстейдж съемки. Соответствующие фото Хадид опубликовала на странице в Instagram (их можно посмотреть ниже).

Так, модель предстала перед поклонниками в коротком платье черного цвета на тонких бретелях. Также она обула массивные ботинки с грубой подошвой и высоким каблуком.

Из аксессуаров звезда выбрала маленькую желтую сумку и длинные перчатки. Также Хадид распустила волосы и сделала неброский макияж.

Пользователи сети оценили новые снимки супермодели и засыпали ее приятными комментариями.

"Идеальная", "Королева", "Ты великолепна", "Богиня", – пишут люди.

Напомним, что Белла Хадид – американская супермодель палестинского происхождения. Является послом и постоянным лицом модных домов Dior и Bulgari. Одним из главных достижений в карьере модели стал контракт, заключенный с компанией по производству женского белья Victoria’s Secret.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Белла Хадид поразила фанатов довольно пикантной съемкой. Она позировала практически обнаженной с красными волосами.

Модель поделилась с поклонниками снимками, на которых позирует в откровенных образах для издания V Magazine. На некоторых кадрах знаменитость предстала полностью обнаженной.