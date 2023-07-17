Салюты, Happy Birthday от оркестра и новые портреты: Камилла отмечает первый день рождения в статусе королевы. Фото

В понедельник, 17 июля, королева-консорт Великобритании Камилла отмечает свое 76-летие. Это первый день рождения супруги Чарльза ІІІ в статусе суверена. В Эдинбурге, Йорке, Хиллсборо, Кардиффе и Лондоне в честь именинницы запустили оружейные салюты.

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Также на официальной странице королевской семьи в Facebook традиционно показали новые портреты Камиллы. "Поздравляем Ее Величество с днем рождения", – гласила подпись под фотографиями.

Все кадры были сделаны в разный период. Один из них – во время недавнего визита Чарльза и Камиллы в Шотландию. Тогда они открывали мемориальную доску у новых Юбилейных ворот, установленную у входа в Abbey Yard в ознаменование платинового юбилея королевы Елизаветы II, во дворце Холирудхаус в Эдинбурге.

Как мы уже заметили, в столице Шотландии, Уэльса, Англии, а также ряде других английских городов в честь 76-летия королевы произвели оружейные салюты.

Эта традиция существует уже много веков и представляет собой выстрел из пушки или огнестрельного оружия в знак уважения, который используется в особых случаях или в знак воинской чести.

Кроме того, оркестр Ирландской гвардии исполнил песню Happy Birthday во время смены караула в Букингемском дворце.

Поспешили поздравить королеву и принц Уильям с Кейт Миддлтон. Они обнародовали фотографии Камиллы с Уимблдонского турнира-2023, подписав: "Поздравляем Ее Величество Королеву с днем ​​рождения!"

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в июле Чарльза ІІІ и Камиллу короновали второй раз. Торжественная церемония и служба проходили в Соборе Святого Джайлза в Эдинбурге, Шотландия, спустя два месяца после официальной коронации в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

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