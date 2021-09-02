Сальме Хайек – 55: как с годами изменилась внешность голливудской модели. Фото

В четверг, 2 сентября, популярной латиноамериканской модели и актрисе Сальме Хайек исполняется 55 лет. Она стала известной благодаря своей привлекательной внешности и неповторимой харизме.

В честь дня рождения знаменитости OBOZREVATEL решил вспомнить, как она менялась на протяжении творческой карьеры. Также мы расскажем о самых интересных фактах из жизни модели (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Хайек получила возможность дебютировать на телевидении в 23-летнем возрасте, когда была утверждена на ведущую роль в сериале "Тереза". Именно появление на ТВ позволило ей стать настоящей звездой.

Следующей известной работой девушки стал кинофильм "Аллея чудес", который подтвердил ее реноме перспективной актрисы.

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В Лос-Анджелесе знаменитость начала на постоянной основе посещать занятия по развитию актерского мастерства, проходившие под предводительством известной Стеллы Адлер.

Лента "Фрида" позволила карьере Хайек выйти на новый уровень. Она не только сыграла главную роль, но и стала одним из продюсеров данной работы.

Знаменитость снялась во многих популярных проектах. Вместе с Уиллом Смитом она появилась в фильме "Дикий, Дикий Вест", сыграла роль в комедии "Догма", а также стала частью боевика "После заката".

Хайек становилась "Женщиной года 2001" по версии журнала "Glamour", а также вошла в список "25 самых влиятельных выходцев из Латинской Америки" издания "Time".

Среди ее самых значимых кинопремий можно выделить "Дневную премию Эмми".

Хайек несколько лет встречалась с актерами Эдвардом Нортоном и Джошем Лукасом, но самым долгим стал ее роман с французским бизнесменом и миллионером Франсуа-Анри Пино.

В 2007 году Хайек родила девочку, а официально узаконить отношения актриса с предпринимателем решили только в апреле 2009 года. Церемония прошла в старом и атмосферном венецианском театре.

Знаменитость представляла интересы брендов по производству косметики "Avon", а также "Revlon". Она рекламировала часы и ювелирные изделия от "Chopard", автомобили от "Lincoln" и алкоголь от "Campari".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Сальма Хайек призналась, что коронавирусная инфекция вызвала у нее настолько серьезные осложнения, что она могла умереть. По ее словам, в самом начале пандемии она около семи недель находилась дома на строгой самоизоляции.