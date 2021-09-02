Сальме Хайек – 55: как с годами изменилась внешность голливудской модели. Фото

София Ковнир
София Ковнир
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Сальме Хайек – 55: как с годами изменилась внешность голливудской модели. Фото

В четверг, 2 сентября, популярной латиноамериканской модели и актрисе Сальме Хайек исполняется 55 лет. Она стала известной благодаря своей привлекательной внешности и неповторимой харизме.

В честь дня рождения знаменитости OBOZREVATEL решил вспомнить, как она менялась на протяжении творческой карьеры. Также мы расскажем о самых интересных фактах из жизни модели (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

  • Хайек получила возможность дебютировать на телевидении в 23-летнем возрасте, когда была утверждена на ведущую роль в сериале "Тереза". Именно появление на ТВ позволило ей стать настоящей звездой.

  • Следующей известной работой девушки стал кинофильм "Аллея чудес", который подтвердил ее реноме перспективной актрисы.

Видео дня
Сальма Хайек в молодости
Сальма Хайек в юные годы
Сальма Хайек в красном платье

  • В Лос-Анджелесе знаменитость начала на постоянной основе посещать занятия по развитию актерского мастерства, проходившие под предводительством известной Стеллы Адлер.

  • Лента "Фрида" позволила карьере Хайек выйти на новый уровень. Она не только сыграла главную роль, но и стала одним из продюсеров данной работы.

Сальма Хайек на красной дорожке
Как раньше выглядела Сальма Хайек
Сальма Хайек в юности

  • Знаменитость снялась во многих популярных проектах. Вместе с Уиллом Смитом она появилась в фильме "Дикий, Дикий Вест", сыграла роль в комедии "Догма", а также стала частью боевика "После заката".

  • Хайек становилась "Женщиной года 2001" по версии журнала "Glamour", а также вошла в список "25 самых влиятельных выходцев из Латинской Америки" издания "Time".

Как менялась внешность Хайек
Сальма Хайек в белом наряде
Сальма Хайек в блестящем платье

  • Среди ее самых значимых кинопремий можно выделить "Дневную премию Эмми".

  • Хайек несколько лет встречалась с актерами Эдвардом Нортоном и Джошем Лукасом, но самым долгим стал ее роман с французским бизнесменом и миллионером Франсуа-Анри Пино.

Сальма Хайек в стильном образе в юные годы
Как менялась модель и актриса Сальма Хайек

  • В 2007 году Хайек родила девочку, а официально узаконить отношения актриса с предпринимателем решили только в апреле 2009 года. Церемония прошла в старом и атмосферном венецианском театре.

  • Знаменитость представляла интересы брендов по производству косметики "Avon", а также "Revlon". Она рекламировала часы и ювелирные изделия от "Chopard", автомобили от "Lincoln" и алкоголь от "Campari".

Сальма Хайек в шляпе и стильном наряде
Сальма Хайек в юности
Как раньше выглядела актриса и модель Сальма Хайек
Как сейчас выглядит Сальма Хайек
Сальма Хайек в купальнике
55-летняя Сальма Хайек
Как выглядит Сальма Хайек в наши дни
Сальма Хайек в наши дни
Как сейчас выглядит модель и актриса Сальма Хайек

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Сальма Хайек призналась, что коронавирусная инфекция вызвала у нее настолько серьезные осложнения, что она могла умереть. По ее словам, в самом начале пандемии она около семи недель находилась дома на строгой самоизоляции.

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