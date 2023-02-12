Саливанчук после травмы лица появилась на ТВ и поделились подробностями своего падения: у меня сотрясение мозга и смещение

Популярная украинская актриса Анна Саливанчук в воскресенье, 12 февраля, появилась в прямом эфире "Сніданку з 1+1", хотя ее участие в программе было под срывом. Накануне звезда сериала "Одного разу під Полтавою" поскользнулась на льду и ударилась головой об ступеньку, из-за чего ее лицо покрылось пугающими синяками и ссадинами.

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В прямом эфире, который был опубликован на YouTube, Саливанчук поделилась подробностями своего опасного падения, а также рассказала о самочувствии. Как оказалось, помимо наружных травм, у актрисы диагностировали сотрясение мозга и смещение.

Не обошлось в этой истории без страны-террористки России. Дело в том, что знаменитость поскользнулась на ступеньках в пятницу, 10 февраля, когда пришлось в спешке забирать сына со школы, поскольку оккупанты устроили очередную массированную ракетную атаку.

"В пятницу было четыре сирены и я бежала за сыном в школу. Хотела забрать его рюкзак, он был в укрытии. И на ступеньках упала лицом об лед. У меня было еще сотрясение мозга. Оля Полякова мне пишет, что у нее тоже было такое. Она никому не показывала. Пришел результат КТ и у меня еще есть смещение", – поделилась артистка.

На телевидении Саливанчук появилась с плотным макияжем, который скрыл ее травмы на лице.

А вот перед подписчиками в соцсетях звезда не стесняется показываться без косметики. Она поделилась, что спустя два дня после падения чувствует себя намного лучше – отек стал меньше, а синяки не такие яркие. Однако актриса все еще жалуется на сильную головную боль.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Анна Саливанчук рассказала, что ее семилетний сын Глеб застрял в лифте во время отключения света. Мальчик пробыл сам в закрытом пространстве и темноте около получаса.

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