Саливанчук, которая серьезно травмировала лицо и голову, готовится к операции: буду плакать, если буду говорить об этом

Популярная украинская актриса Анна Саливанчук готовится к операции после серьезной травмы головы и лица, которые она получила в результате падения на льду. Артистка показала поклонникам кадры из больничной палаты и призналась, что не может говорить о предстоящем лечении без слез.

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Соответствующие заявления появились в InstaStories звезды сериалов "Сваты" и "Одного разу під Полтавою". Саливанчук рассказала, что ее компьютерная томография гораздо лучше, чем предыдущая, однако доктор нашел в голове артистки затемнения, из-за чего назначил дополнительную МРТ.

Кроме того, беспокоится знаменитость за свой нос, который, вероятно, придется вправлять.

"КТ гораздо лучше, чем предыдущая. Но я жду результатов от профессора, который должен мне позвонить. Он должен посмотреть мой носик и понять, нужно ли его вправлять или нет... На сегодняшний день это не главная проблема. Мне позвонил невропатолог и сказал, что после моего КТ человек, который его описывал, недоволен. Там есть проблема и мне нужно сделать еще одну МРТ головы и сосудов, потому что там есть какие-то в моей голове два затемнения", – поделилась Саливачнчук.

Во вторник, 14 февраля, у актрисы пройдет операция. Как можно понять по комментариям Анны, ей очень волнительно.

"Новости не очень. Ничего не выставляю, потому что буду плакать, если буду об этом говорить. Держусь, потому что сегодня операция", – сообщила поклонникам знаменитость.

Артистка показала снимки из больничной палаты, на которых ее готовят к операции. Их Саливанчук иронично подписала: " С Днем святого Валентина меня".

Как писал OBOZREVATEL ранее, Саливанчук спустя два дня после травмы появилась в прямом эфире на телевидении. Ее синяки и ссадины спрятали при помощи косметики. На ТВ актриса подробно рассказала о своем падении.

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