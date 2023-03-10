''Рыдать, спалить яростью всех врагов'': Дантес рассказал, как справляется с депрессией и о нервных срывах

Украинский певец и юморист Дантес (настоящее имя – Владимир Гудков) признается, хоть окружающие чаще всего видят его веселым и беззаботным, у него не всегда получается быть сильным и справляться с эмоциями. Несмотря на то, что звезда шутит и поднимает боевой дух украинцам на сцене, приходя домой, он старается привыкнуть к новой реальности и воспринимать все как есть, без приукрашивания.

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Дантес рассказал в новом посте в Instagram, что он не считает слезы – проявлением слабости. Иногда каждый из нас нуждается высвободить весь негатив, чтобы по-другому посмотреть на мир. Комик подчеркнул, наша жизнь уже никогда не будет такой, как до войны.

"Понимаю, что адекватнее – принять все происходящее. Однажды и навсегда. Сесть так и прокричаться нормально, рыдать, сжечь яростью всех врагов. Так и поступил. Стало легче. Я перестаю задавать себе вопросы "почему?", "когда?", "зачем?". Это моя жизнь. Это наша жизнь. Оно не будет такой, как раньше. Да, будет лучше, 100%, просто не надо подгонять этот момент", – объясняет вокалист.

Он порекомендовал всем, кто думает, что их жизнь остановилась по причине войны или любой другой, сесть и выпустить всю боль и слезы наружу. Вспомнить и поблагодарить всех тех, благодаря которым мы живы, задонатить на ВСУ, улыбнуться и продолжать свой путь дальше.

"Живу здесь и сейчас. Вот пишу это и на душе кошки скребут, а через несколько часов буду смеяться, а потом буду замечать как пахнет весной, потом будут какие-то еще эмоции… но потом… не планирую и не жду", – резюмировал Гудков.

Недавно OBOZREVATEL сообщал, что Надя Дорофеева назвала четырех украинок, на которых должен равняться весь мир. Бывшая супруга Дантеса рассказала, почему считает украинских девушек самыми сильными и храбрыми. К слову, одна из героинь списка исполнительницы – ее подруга.

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