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Рудницкая – о "примирении" Украины и России Папой Римским: с нами Бог. Так кто против нас?

Анна Яковлева
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Рудницкая – о 'примирении' Украины и России Папой Римским: с нами Бог. Так кто против нас?

На фоне стремления Папы Римского "помирить" преступную Россию с Украиной, певица Анжелика Рудницкая заявила, что сейчас каждый в мире должен определиться, на какой он стороне. Артистка отметила, что "голуби мира" – опасные существа, имея в виду именно Папу Римского.

Соответствующий пост она опубликовала на личной странице в Facebook. Напомним, что вечером, 15 апреля, в Страстную пятницу во время крестного шествия в Риме уроженки Украины и России вдвоем пронесли процессионный крест, символизируя примирение между народами (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Крест на шествия в Риме.
Видео дня

"Пусть будет, чтобы помнить, как Папа Римский держал ржавые гвозди для наших ран, когда Украина несла свой крест на Голгофу. Что ни говорите, а голуби мира – опасные существа. С виду, будто симпатичные, говорят о таком желанном мире, но не способны отличить добро от зла, свет от тьмы", – написала Рудницкая.

Певица опубликовала картинку, на которой изображена украинка, несущая крест, а также россиянка с автоматом. Девушки направляются из украинского города в Рим, а над головой украинки пролетают вражеские ракеты.

Украинка несет крест под дулом пистолета россиянки.

"Для каждого наступает момент, когда он должен определиться, на какой стороне он сейчас. И нейтральной позиции здесь быть не может, потому что это уже дерзость с претензией на роль Абсолюта… 52-й день украинского героизма и непокорности. И пусть папы не понимают простых истин. С нами – Бог. Так кто против нас?", – подытожила Рудницкая.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Анжелика Рудницкая рассказала о невероятной истории, которая произошла с украинскими воинами во время бомбардировки Василькова. В течение жестоких обстрелов, когда стены и окна едва уцелели, на месте остались только иконы.

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