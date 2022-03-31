ROXOLANA выпустила песню от имени погибших украинских детей: сердце не выдерживает. Видео

Участница нацотбора на "Евровидение", украинская певица ROXOLANA (Роксолана Сирота) выпустила песню под названием "I’m gone". В новом треке артистка обратилась ко всему миру от имени детей, которые погибли во время войны в Украине.

Соответствующее видео она опубликовала на личном YouTube-канале. В описании под роликом отмечается, что по состоянию на 30 марта 2022-го во время бомбардировок украинских городов русскими войсками было убито более 145 детей (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"С приходом войны поймала себя на мысли, что имею и хочу поддерживать боевой дух нашего прекрасного народа… Поднимать настроение и отвлекать от тревог… Так случилось, что с начала войны слезы из глаз не льются, а внутри есть четкое убеждение, что все будет хорошо, и мы обязательно победим", – написала ROXOLANA на личной странице в Instagram.

Видео дня

Певица добавила, что когда пыталась писать песню о поднятии духа украинского народа, то не могла перестать думать о погибших детях.

"Каждый раз сердце не могло выдержать этих кадров… и не может до сих пор. Я продолжала думать о них 24/7 и поняла, что это правильно позволить себе выписать все, что я чувствую. Так появилась "I'm gone". Думаю, что эту песню писала не я ... Текст сам положил себя на бумагу, а впоследствии и на музыку", – отметила артистка.

Она подытожила, что если песня "зацепит" хотя бы одного человека "за границей", вероятнее всего имея в виду жителей РФ, то это будет огромной победой.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что ROXOLANA выпустила песню, которую посвятила военным ВСУ, спела о президенте Украины Владимире Зеленском, а также собрала все мемы и приколы о некоторых политиках и российских звездах – Николае Баскове и Тине Канделаки.

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