ROXOLANA ответила на слухи, что ее карьеру спонсирует 'свекор' Юрий Бойко

Певица ROXOLANA (настоящее имя – Роксолана Сирота) отреагировала на слухи, будто ее творчество финансирует народный депутат и лидер партии ОПЗЖ Юрий Бойко. В сети утверждают, что у артистки романтические отношения с сыном политика, между тем "свекр" помогает ей в карьере.

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В разговоре с журналисткой "Утра в Большом Городе" на ICTV исполнительница заверила, что пророссийский нардеп не связан со становлением певицы в шоубизе. По словам ROXOLANA, бизнес-партнером выступает ее родная сестра.

"Единственное, что я могу сказать точно и гарантированно, это то, что я не строю деньги ни за какие партии, ни за какие политические силы. Это финансы мои напрямую, и моей сестры, которая является моим бизнес-партнером. Это все, на что я могу ответить точно четкий и конкретный", – отметила артистка.

Впрочем, кем именно ей приходится Бойко, девушка не стала говорить. "Многие люди (спрашивают. – Ред.), кто же твой партнер, кто же твой муж, парень. Я уже неоднократно говорила, что из уважения к нему, он не хочет быть публичным, я не говорю кто он. Мне кажется, что это справедливо, но также я понимаю все эти вопросы и на такие вопросы я могу четко говорить, что это все – клевета!", – добавила звезда.

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