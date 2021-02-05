Ротару выступила на корпоративе для российского олигарха: в сеть попали видео

Украинская певица София Ротару выступила в Воронеже (Россия) на юбилее местного олигарха.

Так, видео с корпоратива опубликовали в соцсети Instagram, но уже 4 февраля его удалили. Впрочем, поклонники артистки успели разместить фрагменты выступления в YouTube (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Мероприятие проходило в одном из самых модных отелей Воронежа. На корпоративе София Ротару исполнила свои популярные песни: "Червона рута", "Белый танец", "Хуторянка", "Одна калина", "Лаванда".

По данным Telegram-канала "НеМалахов", олигарх, которому спела Ротару, зарабатывает на строительстве дорог по всему региону. Ему исполнилось 50 лет. Он мог отдать девять миллионов рублей за выступление певицы. Концерт длился около часа. На нем также присутствовала сестра Софии Михайловны – Аурика.

Напомним, София Ротару – это советская и украинская эстрадная певица. Лауреат премии Ленинского комсомола. Народная артистка СССР. В настоящее время она активно работает, выпускает песни, выступает на сборных концертах и частных мероприятиях.

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