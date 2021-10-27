Россиянка в 24 года стала матерью 22 детей от мужа-миллионера. Фото

24-летняя девушка, уроженка Москвы, по имени Кристина Озтюрк воспитывает 22 ребенка вместе с 57-летним мужем-миллионером Галипом Озтюрком, с которым познакомилась на отдыхе в Грузии. До встречи у влюбленных уже были дети – россиянка воспитывала дочь Вику, а ее избранник взрослого сына.

Вскоре, когда пара поженились, они захотели завести как можно больше детей, пишет Daily Mail. Весной в 2020 году у них родился сын Мустафа, а зимой 2021 года родилась дочь Оливия (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

После рождения общих детей, они обратились к суррогатному материнству и оплатили женщинам услуги. Одно материнство обошлось паре более 9,7 тысяч долларов. Общая сумма суррогатного материнства обошлась влюбленным в более чем 200 тысяч долларов.

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В течении года у Кристины и Галипа, кроме Мустафы и Оливии, появились еще 18 детей – Мариам, Айрин, Алиса, Хасан, Джуди, Харпер, Тереза, Хусейн, Анна, Изабелла, Исмаил, Мехмет, Ахмет, Али, Кристина-младшая, Сара, Локман и Галип-джуниор.

За большим количеством детей ухаживают 16 нянь, на услуги которых пара тратит почти 100 тысяч долларов в год. А на предметы первой необходимости для младенцев молодая мама тратит более 5,5 тысяч долларов в неделю.

Несмотря на то, что у детей есть няни, Кристина все время проводит с ними и делает все тоже, что и обычная мама. Она утверждает, что делает большую часть повседневных забот о детях, однако она признается, что одновременно ухаживать за таким большим количеством детей оказалось труднее, чем она думала.

По ее словам, она счастлива и уверена, что ее дни никогда не будут скучными.

Кроме того, она добавила, что у каждого малыша есть свой дневник, в котором прописаны все подробности дня, недели и жизни.

"Сколько ели, как спали, как ходили, сколько ходили в туалет, сколько плакали, какие изменения произошли с телом и так далее", – сказала Кристина.

Отмечается, что многодетная семья проживает в трехэтажном особняке в Батуми, Грузия. Пара намерена довести количество детей до сотни. Хотя изначально планировали рожать ребенка каждый год.

"Я не знаю, сколько их будет в конечном итоге, но мы пока не планируем останавливаться. Клиника в Батуми выбирает для нас суррогатных мам и берет на себя полную ответственность за этот процесс. Мы лично не знакомы с суррогатными матерями и не имеем с ними прямого контакта", – сказала Кристина.

Она отметила, что сама родила только старшую дочь Вику шесть лет назад, а остальные дети генетически от супругов, но их вынашивали суррогатные матери.

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