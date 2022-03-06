Российский музыкальный телеканал приостановил сотрудничество с певцами, которые выступили против войны

Популярный российский телеканала RU.TV, являющийся видеоверсией "Русского радио", приостановил сотрудничество с рядом музыкантов, которые выступили против войны в Украине и осудили действия президента-диктатора Владимира Путина. Руководство медиахолдинга посчитало, что исполнители презрительно отнеслись к своим слушателям из РФ, высказывая политическую позицию.

Соответствующее заявление появилось на Instagram-странице RU.TV. На канале "до выяснения всех обстоятельств" больше не появятся Иван Дорн, Макс Барских, Потап и Настя Каменских, MONATIK, DOROFEEVA, LOBODA, ALEKSEEV, Вера Брежнева, Валерий Меладзе, а также с российские группы "Аквариум" и "2Маши".

Таким образом управляющие RU.TV хотели уважить слушателей, которых музыканты своими правдивыми высказываниями о полномасштабной войне в Украине якобы унизили.

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"Надменное, презрительное отношение музыкантов к российским слушателям при высказывании своей политической позиции не оставило выбора, было принято решение расторгнуть имеющиеся контракты с вышеназванным музыкантами", – шлось в публикации.

В заявлении обращения артистов называют агрессивными, а также отмечается, что такие "санкции" – временная мера.

"В настоящее время сложно разобраться в причинах, побудивших украинских артистов высказываться в столь агрессивной манере. Связано ли это с их личной позицией или с давлением на музыкантов и их близких, оказываемым украинской стороной. В связи с этим решение о дальнейшей ротации и продолжении сотрудничества с указанными артистами будет приниматься позднее, после выяснения всех обстоятельств", – заявило руководство канала.