Российский комик собрался незаконно приехать в Украину: пограничники отреагировали

Российский комик Иван Абрамов, который ранее незаконно посещал оккупированный Крым, собрался на гастроли в Украину. Государственная пограничная служба получила соответствующую информацию и уже "готова встретить гражданина РФ".

Как рассказал пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко, все нарушители, которые пересекают территорию Крыма, будут привлекаться к ответственности. Об этом пишет "Украинская правда".

"Работу по их установке Государственная пограничная служба совместно с другими органами ведет постоянно. Мы благодарны всем, кто помогает разоблачать таких лиц. Информацию от представительства президента по данному гражданину мы получили, приведенные факты мы учтем во время мероприятий пограничного контроля, когда это лицо попытается пересечь государственную границу Украины", – сказал Демченко.

Отмечается, что Абрамов запланировал гастроли в Киеве, Одессе, Харькове и Днепре.

Иван Абрамов – комик-интеллигент, музыкант, резидент шоу "Stand Up", бывший КВНщик (играл в команде "Парапапарам").

Много шутит о знаменитостях, политиках и повседневной жизни.

"Фишкой" Абрамова стали музыкальные номера, которые включали песни, пародии, игру на синтезаторе и гитаре.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские пограничники запретили въезд в страну российской актрисе Розе Хайруллиной, которая незаконно посещала временно оккупированную территорию Крым. Знаменитость задержали в аэропорту "Борисполь".