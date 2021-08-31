Ричарду Гиру – 72: как выглядел актер в молодости. Фото

Популярный голливудский актер, обладатель множества наград, в том числе "Золотого глобуса" – Ричард Гир – 31 августа празднует день рождения. Сегодня ему исполняется 72 года.

Об этом актере слышал практически каждый, а фильмы с его участием пересматривали по нескольку раз. В день рождения знаменитости OBOZREVATEL решил вспомнить, каким был будущий голливудский актер до того, как его стали узнавать на улицах.

Ричард Тиффани Гир родился в семье англо-ирландского происхождения в 1949 году. Его отец – Гомер Джордж Гир – был страховым агентом, а мать – Дорис Анна Тиффэни – домохозяйкой.

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Ричард вырос на деревенской ферме и после окончания школы, отправился в Массачусетский университет на факультет философии и режиссуры. Проучившись два года, он бросил университет и решил стать музыкантом. Он попробовал играть на трубе, но вскоре понял, что это занятие не для него.

Вскоре он появился в спектакле Grease в Лондоне, где сыграл главную роль. После этого он вернулся в Штаты и принял участие в бродвейском мюзикле.

В 1974 году будущая звезда Голливуда должен был сниматься в фильме "Лорды из Флэтбуша", где также играл еще никому не известный Сильвестр Сталлоне. Но между двумя актерами возникали постоянные конфликты, один из которых дошел до драки. В результате Гира заменили.

Молодой Ричард пробовался на разные роли и вскоре восходящей звездой заинтересовался режиссер Ричард Брукс, который предложил ему хоть и небольшую роль в киноленте "В поисках мистера Гудбара", но знаковую.

В 1980 году состоялся триумф Гира в фильме "Американский жиголо". Очень скоро Ричард Гир стал одним из самых популярных актеров Голливуда, а также новым секс-символом. На него посыпалось огромное количество предложений сняться в фильмах.

В числе известных актёрских работ Гира такие фильмы, как "Осень в Нью-Йорке", "Хатико: Самый верный друг", "Красотка", "Первобытный страх", "Давай потанцуем", "Чикаго", "Дни жатвы" и другие.

Актер, благодаря своей внешности, всегда был на пике популярности среди дам. Несмотря на то, что им восхищались женщины со всего мира, у Ричарда не была слишком бурная жизнь. Его первый длительный роман случился, когда ему было 22 года. Потом последовали вторые не менее серьезные отношения.

Актер был женат дважды. Первый брак был с Синди Кроуфорд, который продлился 5 лет, а второй раз Гир женился семь лет спустя после предыдущих отношений на актрисе Кэри Лоуэлл. У Ричарда есть сын по имени Гомер.

Семейную идиллию разрушил страстный роман, который закрутился между Ричардом и телеведущей из Индии. Любовная история продлилась много месяцев, а в 2013 году, когда жена Гира узнала об этом – супруги развелись.

В 2018 году Гир вновь. Его избранницей стала Алехандра Сильва. Влюбленные отметили торжество в Испании и Нью-Йорке. Пара воспитывает двоих сыновей.

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