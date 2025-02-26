Режиссер Олесь Санин раскрыл хитрую схему вербовки россиянами известных украинцев за границей

Известный украинский режиссер Олесь Санин ("Довбуш", "Поводырь", "Мамай") рассказал, как россияне за рубежом с помощью коварных схем пытаются перетащить украинских художников на свою сторону. В частности, упомянул об агентах, специально для этого ездящих на международные кинофестивали.

Видео дня

Об этом Олесь Санин рассказала в интервью OBOZ.UA. По его словам, такая судьба наверняка не минула режиссера Сергея Лозницу, который получил немало наград в мире как украинский режиссер, однако время от времени публично поддерживает российскую культуру.

"Как обычно происходит эта вербовка? – рассказывает Олесь Санин. – На фестивалях к вам подходят важные участники, говорят, что они представители зарубежных киноорганизаций. Первое, что удивляет: как замечательно они владеют русским. Тем временем эти новые знакомые рассказывают о каких-то общих друзьях, говорят, что они давно следят за вашим творчеством, предлагают сотрудничество. Что угодно – купить твой фильм, профинансировать следующий. Тебе никто не говорит в лоб: предай свою Родину. Тебе дают предложения – художественные, интересные, хорошие. Так это происходит".

Режиссер предполагает, что так могло произойти с режиссером Сергеем Лозницей, который много снимал в Украине и получал за это мировые знаки отличия, однако не скрывает симпатий к российской культуре: "Ничего не хочу утверждать, хотя он тоже был на тех же фестивалях. Знаю, что ему сейчас сложно, он живет в другой стране – эмигрант без работы. Вероятно, поэтому время от времени меняет национальность в угоду тому, кто дает деньги. Он то белорус, то русский, то украинец. Хотя он очень одарен, технически делает великолепные картины. Но для меня это – родина на продажу".

"Он делает это, прекрасно все осознавая, – утверждает Олесь Санин. – Мне рассказывал: "Там лежат деньги, а вот там – нет". Я хорошо с ним знаком. Мы когда-то были в одном кругу общения. Но уже давно не поддерживаем контакты. Подам ли ему руку при встрече? Не знаю, до сих пор у нас не было возможности видеться".

Ранее в интервью OBOZ.UA режиссер Семен Горов рассказывал о похожей схеме, с помощью которых россияне пытались оккупировать украинский шоу-бизнес : "Мы постоянно спорили с продюсерами: зачем сюда столько россиян набежало в Украину? А каналы будто сошли с ума – приглашали и приглашали. Теперь я понимаю, что это было не просто так. Не могу подтвердить документами, но то, что деньги вливались из Москвы, чтобы повлиять в том числе и на украинский шоу-бизнес и медиа, – это стопроцентно. И средства немаленькие. И это не было так, что все продюсеры – агенты, их не вербовали. Просто так хитро делалось, чтобы выгодно и интересно было всем".

Полное интервью с Олесем Саниным читайте на OBOZ.UA в четверг, 27 февраля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!